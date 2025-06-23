鉅亨網編輯林羿君 2025-06-23 09:20

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長期以來，美國公債被視為全球金融市場的避風港，在地緣政治動盪和不確定時期吸引大量資金湧入，推高價格並壓低殖利率。然而，近期一系列事件表明，這種傳統觀念可能正在被顛覆，全球投資者正重新評估其避險策略，將目光投向美國以外的政府公債。

美債避險地位正鬆動 這些公債可能取而代之。(圖:shutterstock)

過去，每當地緣政治危機爆發，投資者便會蜂擁買入美國公債，尋求資產保值。然而，今年六月以色列攻擊伊朗事件，儘管引發了可能升級為大規模戰爭的擔憂，美國 10 年期國債殖利率卻反常飆升，而非通常預期的下跌。截至 6 月 13 日中午，美國 10 年期公債殖利率較以色列發動攻擊前上升了 6 個基點，這與傳統避險資產的表現大相徑庭。

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與此同時，亞洲國家的政府公債則展現出避險吸引力。在以色列與伊朗爆發敵對行動後，10 年期政府公債殖利率下跌的國家主要集中在亞洲。其中，澳洲 10 年期公債在 6 月 13 日中午前下跌了 8 個基點，顯示出市場對其需求顯著上升，成為資金尋求避險的新去向。

雖然單從 6 月 20 日的市場反應尚不足以斷定美國公債已完全失去其避險資產的地位，但近期越來越多的跡象正指向這個方向。其中一個關鍵信號出現在 4 月 2 日。當時，美國總統川普宣布對幾乎所有貿易夥伴課徵高額關稅，引發了華爾街的廣泛擔憂，一些重量級人物甚至預測這將導致一場「經濟核冬」。在過去類似的恐慌情緒中，市場通常會湧向美國國債等避險資產，導致其殖利率下跌。

然而，川普於 4 月 2 日公布關稅消息後，美國 10 年期國債殖利率不跌反升，而其他已開發國家的綜合政府公債殖利率則普遍下滑。這一反常現象進一步強化了美國公債避險地位可能動搖的觀點。

市場數據也印證了這一趨勢。兩檔主要投資於美國以外已開發國家政府公債的 ETF——SPDR 彭博國際國債 ETF (BWX) 和 iShares 國際國債 ETF (IGOV)——在今年以來取得了顯著的漲幅。截至目前為止，BWX ETF 今年已上漲 9.3%，而 IGOV 更上漲 10.0%。相較之下，追蹤美國公債的 iShares 7-10 年期國債 ETF (IEF) 僅上漲 3.6%。值得注意的是，這些 ETF 的有效存續期介於 7 至 8 年之間，與美國 10 年期國債相當，具備可比性。