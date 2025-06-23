鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-23 07:00

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美國對伊朗核設施的軍事打擊，猶如投入中東地緣政治湖面的巨石，不僅激化美伊矛盾，更在全球金融市場掀起連鎖反應。油價、金價、股市與匯市的波動，本質上是市場對「衝突升級風險」的定價博弈，而伊朗可能的報復行動，進一步放大這種不確定性。

美襲伊朗核設施震撼全球市場 油金股匯誰能扛住下一波衝擊？（圖：Shutterstock）

​​美國攻擊伊朗核設施後，全球原油市場的「恐慌指數」迅速飆升。布蘭特原油期貨自 6 月 10 日以來累漲 18%，6 月 19 日一度觸及每桶 79 美元，創近五個月新高，因市場憂心，伊朗若關閉荷姆茲海峽，將直接衝擊供應，即便未封鎖，軍事衝突升級也可能推高運輸風險溢價。

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但業內對「油價持續飆漲」持謹慎態度。上海外國語大學中東研究所助理研究員文少彪分析，當前油價上漲主要由「情緒驅動」，而非實質供應中斷。荷姆茲海峽航運尚未受阻，伊朗核設施受損程度有限，且美以均表態「無進一步打擊計畫」，衝突邊界清晰。

根據牛津經濟研究院模擬的最壞情境，也就是在伊朗石油停產跟荷姆茲海峽封鎖下，油價恐飆至每桶 130 美元，但該機構強調「此情景發生機率不足 20%」。

更關鍵的是，市場對「衝突降級」預期正在形成。伊朗雖可能報復，但受限於飛彈庫存消耗與美軍航母打擊群的威懾，大規模戰爭風險可控。

雪梨 MST MARQUEE 資深能源分析師 Saul Kavonic 說：「伊朗恐被迫讓步以換取局勢冷卻，油價短期大漲將難持續。」

​美股對以伊衝突的反應相對溫和。標普 500 指數在以色列攻擊後短暫下探，隨後企穩，過去一周幾乎持平。歷史數據顯示，類似中東衝突如 2003 年伊拉克戰爭、2019 年沙特油田遇襲對美股影響短暫，標普頭三個禮拜平均跌幅僅 0.3%，兩個月後反彈 2.3%。

Horizon 投資服務公司執行長 Charles Carlson 說：「市場已逐步消化『有限衝突』的預期，除非局勢失控導致能源價格飆漲或美國經濟重創，否則美股韌性仍在。」

美元則因「避險需求」短期走強，過去一周美元指數上漲 0.67%，創一個月最大單周漲幅紀錄。IBKR 首席市場策略師 Steve Sosnick 說：「資金流向避險資產時，美元往往受益。」

不過，長期來看，美元走勢還需要觀察美國政策信譽，川普政府繞過國會授權發動軍事打擊，已引發「憲法危機」質疑，若衝突升級導致美國財政赤字擴大，美元信用恐受損。

通膨加劇則是全球經濟面臨的更大挑戰。牛津經濟研究院預測，若油價飆至每桶 130 美元，今年底美國通膨率恐逼近 6%，將嚴重抑制消費者支出，並壓縮聯準會 (Fed) 降息空間。

花旗集團警告：「高油價將對全球供應鏈造成負面衝擊，央行本已困於通膨與成長的平衡，此時再遭衝擊，政策難度倍增。」