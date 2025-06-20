鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-20 13:20

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高盛最新表示，美債規模正攀升至「不可持續」的歷史高位，當前債務總額已達 36 兆美元，僅次於二戰時期水平。隨著利息支出激增，財政可持續性面臨嚴峻挑戰。數據顯示，美國明年必須為債務支付 1 兆美元利息，這筆金額將超過醫療保險與國防開支總和。

美元恐受波及！高盛：美債直逼二戰高峰 不快行動恐迎史上最慘烈緊縮

高盛經濟學家 Manuel Abecasis、David Mericle 和 Alec Phillips 在周二 (18 日) 出具的研究報告中指出，儘管美國眾議院通過的支出法案預計在不計利息支付情況下可小幅降低預算赤字，但由於借貸成本攀升，該法案對整體赤字規模的實際影響微乎其微。

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他們在報告中強調，當前美國債務軌跡不可持續，即使經濟強勁時期，赤字基本上仍遠超過歷史常態，債務與 GDP 比率正逼近二戰後峰值，而實際利率飆升使得債務增速遠超預期。

根據「負責任聯邦預算委員會」數據，美國國債利息支出明年將達 1 兆美元，成為僅次於社會安全的第二大政府支出項。目前 36 兆美元債務規模已佔 GDP 的 120%，美國財政部只好藉由「借新還舊」維持運作。

高盛團隊警告，若債務持續膨脹，未來需維持「經濟代價高昂且政治難度極大，的財政盈餘才能穩定債務比率。這種緊縮政策恐引發美國 GDP 下滑，反倒加劇債務負擔。

值得注意的是，美國兩黨在財政責任議題上有顯著分歧。根據國會預算辦公室 (CBO) 估計，共和黨支出法案將在未來十年增加 2.8 兆美元赤字。白宮與部分共和黨議員堅認預測不應該將川普 2017 年減稅政策到期成本計入。

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 指出，當前債務問題核心在於「不可持續」的臨界點難以預測。儘管美國財長貝森特強調存在「支出」而非「收入」問題，但 Goldberg 認為，美國稅收相對於 GDP 規模和政府支出明顯不足。

歷史經驗顯示，過度舉債恐引起惡性通膨與社會動盪。1920 年代德國魏瑪共和國透過印鈔償債的前車之鑑，警示決策者需謹慎應對債務危機。

與此同時，《英為財情》也分析指出，美國作為全球最大淨債務國，NIIP 約為 GDP 的 - 80%，其債務風險正隨貿易政策調整而加劇。若國際投資人開始減持美元資產，恐導緻美元走弱，並推升外國資產吸引力。

專家普遍認為，解決美國國債危機需在增加稅收、削減開支或兩者結合中尋找平衡，但政治博弈使解決方案難以落實。