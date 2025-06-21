以色列擊斃伊朗革命衛隊高層指揮官！以軍總長：準備打持久戰

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-06-21 18:10

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在以色列與伊朗之間的軍事對抗持續升高之際，以色列國防部週六（21 日）宣布，已成功擊斃伊朗革命衛隊海外分支聖城軍（Quds Force）下屬巴勒斯坦部隊的高級指揮官伊扎迪（Saeed Izadi）。

以色列擊斃伊朗革命衛隊高層指揮官。(圖：REUTERS/TPG)

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）指出，伊扎迪在伊朗庫姆（Qom）市一間公寓內被以色列空襲擊斃。他表示，此次行動是「以色列情報部門與空軍的重大成就」。

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伊扎迪長期為哈馬斯提供資金與武器，並直接參與策劃 2023 年 10 月 7 日對以色列的襲擊，該事件引爆加薩戰爭。伊扎迪已被美國與英國列入制裁名單。

儘管伊朗官媒並未直接提及伊扎迪的死訊，但根據伊朗媒體報導，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已有五名成員，在西部城市霍拉馬巴德（Khorramabad）遇襲身亡。

伊朗媒體週六稍早報導稱，以色列襲擊了庫姆的一棟建築，初步報導一名 16 歲少年死亡，兩人受傷。

據悉，以色列襲擊了該國最大的核設施之一伊斯法罕核設施，但沒有危險物質外洩。伊朗最高領導人的親密盟友 Ali Shamkhani 也在以色列的襲擊中倖存下來。

以色列總參謀長：以色列準備與伊朗展開持久戰

與此同時，以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）則於週五（20 日）對民眾發表警告，指出「我們正進行歷史上最複雜的軍事行動」，並強調以色列將面對一場可能長期的衝突。他呼籲國民「為艱難時日做好準備」。

札米爾進一步說明，以軍早已為 6 月 13 日展開的「崛起之獅」對伊朗軍事行動籌備多年，並強調行動涉及多條戰線，必須維持高度機密。他指出，伊朗持續擴張導彈與核能力，迫使以色列必須進行預防性打擊。