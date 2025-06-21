search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至3.45元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.55元下修至3.45元，其中最高估值4.27元，最低估值2.52元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.27(4.27)3.445.18
最低值2.52(2.35)1.663.3
平均值3.5(3.52)2.624.02
中位數3.45(3.55)2.533.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值128.45億129.10億132.18億131.02億
最低值119.93億114.94億119.51億131.02億
平均值124.47億121.24億126.06億131.02億
中位數124.29億119.90億126.19億131.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.912.26-0.68-3.650.26
營業收入93.72億124.37億127.62億107.06億121.84億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

相關行情

台股首頁我要存股
美國鋁業28.22-0.46%

延伸閱讀



Empty