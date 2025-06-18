鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至3.55元，預估目標價為31.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.61元下修至3.55元，其中最高估值4.27元，最低估值2.35元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.27(4.27)
|3.21
|5.18
|最低值
|2.35(2.35)
|1.66
|3.3
|平均值
|3.52(3.57)
|2.61
|3.94
|中位數
|3.55(3.61)
|2.58
|3.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|128.39億
|129.10億
|130.27億
|131.02億
|最低值
|119.93億
|114.82億
|119.51億
|131.02億
|平均值
|123.86億
|120.35億
|124.70億
|131.02億
|中位數
|122.71億
|119.90億
|125.35億
|131.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|營業收入
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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