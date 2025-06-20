鉅亨網新聞中心 2025-06-20 12:16

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以色列國防軍 19 日發布聲明表示，14 架載有軍事裝備的飛機從美國抵達以色列境內。同時，以色列首都特拉維夫都市圈內環 CBD 多處區域遭襲。

以色列首都遭重襲 美國14架軍備飛機抵達後援。(圖:shutterstock)

綜合外媒報導，特拉維夫市中心防空攔截系統全力運轉，雙方飛彈在市中心上空密集攻防，仍有數枚飛彈命中建築物。據悉，受襲區域拉馬特甘是以色列最主要的製造業中心之一，區域內還有許多金融交易機構，是特拉維夫首都圈最大的衛星城。

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以色列總理納坦雅胡稍早前往遭襲的索羅卡醫院進行視察。他表示，他再次與美國總統川普通話，雙方設定了兩個目標：消除伊朗的核威脅和彈道飛彈威脅。

此外，美國白宮就伊朗問題表示，美國總統川普將在兩週內決定是否要攻擊伊朗。將在未來幾天聽取國家安全委員會針對當前以色列與伊朗衝突的情報簡報。