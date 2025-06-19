為何以色列需要美國介入 幫助摧毀伊朗福爾多核設施？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-19 08:47

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以色列國家安全顧問哈內格比周二（17 日）表示，除非以色列摧毀伊朗福爾多核設施，否則以軍的行動不會結束，以色列正在與美國保持溝通。

福爾多核設施位於地下90公尺處，以色列的常規武器無法打擊這麼深的目標。（圖：Shutterstock）

據《澎湃新聞》周四報導，長期以來，以色列指責伊朗在該設施中存放接近武器級濃縮鈾。專家擔憂，在以色列對伊朗核設施發動襲擊後，伊朗可能會嘗試將福爾多核設施儲存的濃縮鈾轉化為核彈。

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福爾多核設施位於地下 90 公尺處，以色列的常規武器無法打擊這麼深的目標。若以軍要空襲摧毀該設施，需要美國軍事介入。

唯一有能力從外部摧毀福爾多核設施的手段來自美國——重達 3 萬磅（約 13.6 噸）的掩體炸彈 GBU-57。該彈藥能夠穿透土壤、岩石和混凝土，摧毀深埋在地下的掩體設施。

由於體積和重量巨大，這款掩體炸彈只能由美國 B-2 隱身轟炸機搭載。

美國早在小布希政府時期就開始設計這種武器，當時具體目的是摧毀伊朗和北韓一些最深層核設施的保護岩層。GBU-57 在川普第一個任期內進行測試，並被添加到軍火庫。

福爾多核設施是伊朗第二座鈾濃縮設施，位於伊朗什葉派聖城庫姆以南 30 公里處深山，內部設有數千台鈾濃縮離心機。

福爾多核設施始建於內賈德執政時期，衛星圖像顯示，伊朗在 2004 年開始施工，2009 年 9 月，伊朗正式向國際原子能機構通報該核設施的存在，同時計劃安裝約 3,000 台離心機。

伊朗表示，興建福爾多核設施，是為了抵禦伊朗受到的軍事襲擊威脅。2011 年 12 月，該設施正式開始進行鈾濃縮活動，生產豐度達 20% 的濃縮鈾。

福爾多核設施的鈾濃縮活動在《聯合全面行動計劃》（即伊核協議）簽訂後短暫終止。根據該協議，福爾多核設施應當在 15 年內停止鈾濃縮及相關研究活動，同時被改建為核物理技術中心。

此外，這項協議明確規定，伊朗不得在福爾多核設施中擁有任何裂變材料。