習近平同普丁通話：以色列應當儘快停火 防止局勢輪番升級
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《新華社》報導，中國國家主席習近平周四（19 日）下午同俄羅斯總統普丁通話，就中東局勢交換意見，習近平說，以色列應當儘快停火，防止局勢輪番升級。
普丁通報了俄方對當前中東局勢的看法，表示以色列襲擊伊朗核設施非常危險，衝突升級不符合任何一方利益，伊核問題應通過對話協商解決。
習近平闡述了中方的原則立場，並表示當前中東局勢很危急，再次印證世界進入新的動盪變革期。如果衝突進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害。
針對當前事態，習近平提出以下四點主張：
第一、推動停火止戰是當務之急。武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。衝突當事方尤其是以色列應當儘快停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。
第二、保障平民安全是重中之重。無論任何時候，軍事衝突中保護平民的紅線都不能突破，無差別使用武力的行為都不可接受。衝突當事方應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，並為第三國公民撤離提供便利。
第三、開啟對話談判是根本出路。溝通對話是實現持久和平的正確路徑。要堅定政治解決伊朗核問題大方向不動搖，堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道。
第四、國際社會促和努力不可或缺。中東不穩，天下難安。以伊衝突導致中東緊張局勢驟然升級，也對全球安全造成嚴重衝擊，國際社會特別是對衝突當事方有特殊影響的大國，要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反。聯合國安理會應當為此發揮更大作用。
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