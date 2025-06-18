美債會爆掉嗎？法人闢謠不擔心流動性 建議觀察美政府三大面向

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-18 19:25

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元大投信攜 ICE 指數公司今 (18) 日舉辦「全球變局 投資新觀點」論壇，日前美債利空消息不斷，許多投資人以「債蛙」自嘲，對於丟失 3A 評級、中國拋售、到期危機等謠言，元大投信直言，回顧歷史，市場對美國債務的疑慮與雜音從未停止過，雖然中國逐步減持美債，但英國已躍居第二大市場，股神巴菲特亦持有龐大的短債部位，不擔心流動性問題，建議債券投資人未來可觀察美國政府三大面向，包括降息與停止縮表、鞏固美元霸權、經濟持續增長。

元大投信攜 ICE 指數公司今 (18) 日舉辦「全球變局 投資新觀點」論壇。(鉅亨網記者陳于晴攝)

ICE 亞太區指數銷售總監 Aleks Piskorz 指出，全球債券 ETF 近年成長快速，截至今年 3 月底，過去五年全球 ETF 資產規模成長超過 14 兆美元，債券 ETF 資產管理規模 (AUM) 來到 2.7 兆美元，增幅達 79%，光是亞洲 AUM 成長幅度高達 184%。貝萊德估計，全球債券 ETF 規模 2030 年可望上升至 6 兆美元，未來仍有相當大的成長空間。

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美國總統川普上任後，添增不確定性，今年股市高低起伏劇烈，但截至今年 5 月底，大部分的債券市場表現比大家想像得更有韌性，美債 ETF 表現更領先美股前 100 大權值股表現，目前美債殖利率將近 5%，遠高於過去十年平均值 3%。

Aleks Piskorz 表示，韓國固定收益 ETF 檔數為亞洲第一，多達 147 檔，成長速度很快，雖然台灣只有 98 檔，但資產管理規模成長反而是亞洲中最快的，AUM 為韓國的三倍以上，從原先的 370 億美元增加到今年 3 月底止的 900 億美元以上。

美國祭出對等關稅震撼彈後，引發美債殖利率劇烈震盪，市場將矛頭指向中國大規模拋售美債，不過，元大投信指出，中國確實逐步減持美債，但未出現一次性大規模拋售，主要目的是想推動外匯儲備多元化，降低對美債依賴，早在 2010 年起持有美債金額便持續回落，中國目前持有部位占整體美債市場僅約 2.1%。

元大投信認為，中國採取一次性拋售美債的機。值得注意的是，英國已經成為美債第二大持有國，開曼群島、加拿大近年購買力也持續上升。

外界關切 6 月天量美債到期恐陷危機？元大投信指出，實際上為美國大量發行短債 (T-Bills) 所造成的現象，近年美國財政部主要發行一年期以內到期的短債，因此造成美債到期高峰呈「滾動式」的現象，站在任何時間點往後看，未來 2-3 個月美債到期最後，之後逐步遞減。

截至今年第一季，巴菲特持有美國短債規模約為 3140 億美元，為全球第四大短債持有人，甚至超過聯準會持有部位 1950 億美元。

至於美國失去最後的 AAA 評等，投資人該擔心嗎？穆迪於 5/16 宣布將美國信用評等自最高級 Aaa 下調製 Aa1，展望轉為穩定，反應未來 10 年美國財政赤字可能擴大，歷史經驗顯示，信評變動非債市走向主要驅動力，長期趨勢回歸基本面因素。

關於未來美國財政赤字及債務疑慮，元大投信建議可觀察三大方向，首先是降息與停止縮表，聯準會若降息，將直接減少債務利息支出，停止縮表也能挹注美債需求；第二則是鞏固美元霸權，美元作為全球金融資產主要貨幣，短期內還是不可取代，市場有去化美元需求，就會持續購買美元資產，尤其美國國債是最主要的標的；第三，經濟持續增長，若美國經濟成長速度高於政府支付債務的利率，有助於稅收增加維持和減少債務負擔。