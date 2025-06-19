穩定幣能救美元霸權？專家：恐重蹈19世紀貨幣碎片化覆轍
鉅亨網編譯陳韋廷
美國參議院本周通過一項跨黨派支持的法案，旨在為已有十年歷史的穩定幣建立監管框架。支持者表示，此舉將推動支付更有效率，並鞏固美元在全球貨幣體系中的主導地位，但長期關注貨幣問題的經濟記者、華府智庫戰略暨國際研究中心 (CSIS) 資深研究員布魯斯坦 (Paul Blustein) 在其新書《美元之王：世界主導貨幣的過去與未來》中，對這波穩定幣熱潮提出冷靜質疑，穩定幣或許並非美元的救世主，反而可能埋下新的隱患。
布魯斯坦在書中指出，穩定幣雖由現實資產如美債支撐，且被要求以 1:1 錨定美元，理論上更安全、波動更小，但本質仍是「監管得當的假設下」的產物。
他將穩定幣的發展與 19 世紀美國自由銀行時代類比，當時數百家私人銀行發行各自的貨幣，最終因信用崩塌導致大量貨幣貶值、銀行倒閉。「歷史不會簡單重複，但穩定幣可能引發類似的貨幣體系碎片化風險。」
這一擔憂背後是布魯斯坦對美元地位的深刻認知。儘管全球關稅波動與美國領導力的不確定性導緻美元近一年貶值近 10%，但他堅信美元作為全球儲備貨幣的地位難以被動搖。
布魯斯坦寫道：「替代貨幣如歐元、人民幣本身存在制度缺陷，而美元已深度嵌入全球金融體系的『管道』。從借貸到投資，幾乎所有核心交易都以美元為媒介。要剝離這一體系，成本極高且耗時漫長。」
對於穩定幣支持者「透過監管確保其以高價值資產為儲備，從而鞏固美元地位」的說法，布魯斯坦並不認同。他說：「美元的主導地位不依賴穩定幣，它最多在邊緣起輔助作用。」
他進一步指出，穩定幣的潛在風險更值得警惕，其匿名性與跨境流動性恐助長非法活動，包括規避美國制裁的資金轉移。「若穩定幣與『不法分子』走得太近，最終必然被凍結，技術或許能改進，但監管與犯罪的博弈永不停歇。」
布魯斯坦還提出，美國真正的競爭優勢可能在於「代幣化存款」。他提到，摩根大通等大型銀行已開始探索將存款轉化為可編程的代幣工具，用於房地產等大額交易的支付結算。「這類工具以央行貨幣為基礎，既保留了傳統金融的安全性，又能提升效率。銀行正因監管趨勢轉向數位資產而加速創新，這或許比穩定幣更能維護美元的核心地位。」
談到中國數位人民幣 (e-CNY) 挑戰，布魯斯坦承認進展顯著，目前約 3 億用戶，交易總額超七兆元人民幣(約 1 兆美元)，且試點中的 mBridge 技術已支持數千萬美元的跨境支付，「但人民幣的全球使用仍受限於資本管制與司法透明度」。
布魯斯坦指出，外國投資者若認為中國法院的公正性與美國相當，才會大規模轉向人民幣資產。目前來看，這種可能性極低。
對於川普任期內美元的前景，布魯斯坦保持謹慎樂觀。「川普政府對穩定幣的推動，本質是對美元地位焦慮的反射，但美元韌性源於不可替代的體系優勢，而非某一種金融工具。」
但布魯斯坦同時警告，美國財政赤字的惡化恐削弱美元信用。若外國投資者因擔憂美國債務可持續性而要求更高國債收益率，經濟將承受巨大壓力。「這不是說美元地位會瞬間崩塌，但『過度的特權』已不如從前。我們不能再對財政健康掉以輕心。」
從自由銀行時代的教訓，到穩定幣的監管爭議，從數位人民幣的挑戰，再到美國財政隱憂，布魯斯坦的分析揭示一個核心事實，也就是美元的主導地位遠未終結，但未來取決於體系韌性與內部改革的平衡，穩定幣或許是催化劑，但不可能決定成敗。
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