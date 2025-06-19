鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-19 11:20

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美國財長貝森特周三 (18 日) 主動為自己與科技狂人馬斯克不和的傳聞「降溫」。他強調，儘管兩人行事風格迥異，但核心目標一致，均致力於消除政府浪費、欺詐與濫用。

​​忍者 VS 維京人！美財長貝森特淡化跟馬斯克不和：我們有共同目標 只是行事風格不同

這番表態來自貝森特周三參與的播客節目《Pod Force One》的專訪。當被問及與馬斯克的關係時，貝森特說：「我們確實有過分歧，但我們都指向同一個目標。」

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為了解釋兩人差異，貝森特在訪談中以「維京人」與「忍者」比喻道：「馬斯克可能更像維京人 (衝勁十足)，而我更像忍者（深思熟慮）。」

這一比喻背後，是兩人近期公開互動的種種爭議。今年 4 月，白宮曾傳出貝森特與馬斯克在討論政府效率部 (DOGE) 削減開支時發生激烈衝突，甚至傳聞「肢體摩擦」。

對此，美國總統川普長期盟友 Steve Bannon 曾公開渲染矛盾，但白宮隨後否認此事。

貝森特在訪談中未直接回應「肢體衝突」說法，僅強調「每個人都專注於為川普總統和美國人民做最好的工作」。

不過，貝森特並未迴避對馬斯克的「公開評價」，早前在美國國會聽證會上曾明確表示「寧願選擇南卡羅來納，也不願選擇南非」，此言遭外界解讀他是在暗諷馬斯克出生地，引發不少討論。

值得注意的是，貝森特此次特別提及對 DOGE 的認可。儘管馬斯克已退出該部相關工作，但貝森特說：「DOGE 的精神仍在延續。馬斯克過往行動的動力，將隨時間帶來越來越多的財政節省。」