鉅亨網編輯林羿君 2025-06-19 09:12

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路透分析指出，如果美國軍方對伊朗發動攻擊，金融市場可能會出現「膝反射式」的拋售潮，經濟學家警告，油價劇烈上漲恐會進一步損害已因川普關稅政策而承壓的全球經濟。

美國若出兵伊朗 全球市場恐現「膝反射」拋售潮。(圖:shutterstock)

油價週三 (19 日) 下跌近 2%，因投資人評估以伊衝突可能造成的供應中斷風險，以及美國可能直接介入的可能性。自上週五以色列對伊朗發動空襲、試圖癱瘓其核武生產能力以來，原油價格至今仍上漲近 9%。

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儘管川普的貿易政策存在不確定性，美國主要股指處於接近歷史高點的水準，這讓部分投資人擔憂，股市可能對全球其他不確定因素特別脆弱。

Horizon Investment Services 執行長查克 · 卡爾森表示，如果川普下令美軍加強介入以色列與伊朗之間的衝突，美國股市可能會出現初步的下跌。不過，他也指出，若局勢快速升級，反而可能更快促成問題的解決。「我可以預見初步的膝反射反應會是：『這很糟糕，』」卡爾森說。「但我認為這會更快讓事情進入關鍵階段。」

週三原油價格下跌，而標普 500 指數則小幅上漲 0.3%，這是在川普拒絕回答記者關於美國是否計劃對伊朗動武的提問之後發生的。不過，他表示伊朗曾提出希望前往白宮展開會談。增添不確定性的是，伊朗最高領袖哈米尼拒絕了川普提出的「無條件投降」要求。

由於市場對伊朗戰爭的擔憂升高，推動投資人對美國攻債等避險資產的需求，美國公債殖利率因此下跌。

路透社報導，美軍正在加強在中東地區的部署，這進一步引發市場對美國可能干預的猜測。投資人擔心此舉可能擴大區域衝突，而該區域對全球能源供應、供應鏈與基礎設施至關重要。

由於投資人視美元為避風港，自上週四以來，美元兌日元與瑞士法郎均上漲約 1%。不過在週三，美元漲勢暫歇，對這兩種貨幣微幅下跌。

紐約 Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家彼得 · 卡迪羅表示：「我個人不認為我們會加入這場戰爭。我認為川普會盡一切努力避免開戰。但如果真的無法避免，初期對市場將會是負面的。」「黃金會飆升，殖利率可能會進一步下降，而美元可能會走強。」

巴克萊銀行警告，如果伊朗的石油出口減半，油價可能上漲至每桶 85 美元，而在最壞情況下若衝突擴大，價格可能上看 100 美元。布蘭特原油最新報價約為每桶 76 美元。

花旗銀行的經濟學家在週三的一份報告中指出，油價若大幅上漲，將對全球經濟造成「負面的供給衝擊」，導致經濟增長放緩與通膨升溫——對已在應對關稅風險的各國央行帶來更多挑戰。

卡爾森表示，川普採取「更強硬的手段」不會讓市場感到意外，這將減輕任何負面的資產價格反應，但他補充說，他仍然不相信美國會發揮更重要的作用。