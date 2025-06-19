鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-19 11:39

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越南盾匯率下跌，打破 4 月寫下的歷史紀錄，利空是美國正準備對伊朗發動攻擊。

美國可能直接介入以伊衝突，越南盾寫歷史新低。（圖：Shutterstock）

據《彭博》報導，越南盾兌美元周四（19 日）盤中貶 0.1%，報 26,130 兌 1 美元。

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亞洲股匯市周四走低，利空是美國可能直接介入伊朗與以色列衝突，打擊市場信心。對依賴出口的越南來說，美國計劃對越南商品徵收 46% 的關稅，也讓越南盾面臨壓力。

多位知情人士透露，美國高階官員正在為數日內對伊朗發動攻擊的可能性做準備，動手時機可能落在本周末。

據《彭博》周四報導，這些消息人士表示，情勢不斷發展，仍可能出現變化。部分知情人士說，美方出手的時間點可能落在周末。一名消息人士提到，幾個聯邦機關的高層已經在為潛在攻擊做準備。

川普周三說，他尚未做出最後決定，但他再次責備伊朗領導人遲遲未與他展開談判，同時重申他不會讓伊朗獲得核武的決心。

川普周三提到，美國不是尋求停火，追求的是徹底勝利，也就是伊朗沒有核武。

被問及是否已決定攻擊伊朗核設施時，川普說：「可能會，也可能不會。」

據《華爾街日報》報導，川普本周稍早已批准一項針對伊朗的軍事攻擊計畫，但他暫緩最後授權，他仍在衡量德黑蘭是否會滿足他的要求。

自今年 4 月以來，美國與伊朗已舉行五輪間接會談，就伊朗核問題和美國解除對伊制裁進行談判。第六輪會談原定 6 月 15 日在阿曼舉行，但因以色列突襲伊朗而取消。