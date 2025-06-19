鉅亨網編輯林羿君 2025-06-19 09:46

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路透社報導，蘋果 (AAPL-US) 硬體技術副總裁 Johny Srouji 上月在一場私下演講中表示，蘋果有意利用生成式人工智慧來幫助加快其設備核心客製化晶片的設計。

蘋果有意導入生成式AI 加速晶片設計進程。(圖:shutterstock)

Srouji 在比利時接受 Imec 頒發的獎項時發表了上述演講。 Imec 是一家獨立的半導體研發集團，與世界上大多數最大的晶片製造商都有密切合作。

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演講中，Srouji 概述了蘋果在客製化晶片方面的發展，從 2010 年 iPhone 的首款 A4 晶片到 Mac 桌上型電腦和 Vision Pro 耳機的最新晶片。

他說，蘋果學到的一個關鍵教訓是，需要使用最先進的工具來設計晶片，包括電子設計自動化（EDA）公司最新的晶片設計軟體。

該行業最大的兩家公司 Cadence Design Systems 與 一直在競相在其產品中添加人工智慧。

Srouji 表示：「EDA 公司在支援我們晶片設計複雜性方面至關重要，生成式 AI 技術有很大的潛力，可以在更短的時間內完成更多的設計工作，它可以極大地提高生產力。」

他還說，蘋果在設計自己的晶片時學到的另一個關鍵教訓是，要下大賭注，不要回頭。

當蘋果在 2020 年將其 Mac 電腦（其最老的現役產品線）從英特爾的晶片轉換為自己的晶片時，它沒有製定任何應急計劃，以防轉換失敗。