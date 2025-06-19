鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-19 09:30

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陳立武上任後猛換血！英特爾持續戰略重組挖來蘋果谷歌猛人 打造AI晶片界「復仇者聯盟」

新任命的高階主管團隊涵蓋客戶關係、AI 晶片研發及先進技術架構等關鍵領域，其中在英特爾任職逾二十年的銷售老將 Greg Ernst 被任命為營收長。

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作為資深銷售領導者，Ernst 曾主導美國市場銷售與行銷運營，未來將繼續直接向陳立武匯報，承擔推動收入成長、拓展客戶關係的核心職責。這一角色對英特爾突破晶圓廠網絡客戶瓶頸至關重要，尤其是當前急需為龐大產能尋找新客戶。

為強化工程技術領導力，英特爾同時引進三位來自 Cadence、蘋果跟谷哥的資深專家。Srinivasan Iyengar 從晶片設計軟體企業 Cadence 加入，擔任高級副總裁兼研究員，將領導新設立的「客戶工程卓越中心」。

AI 領域則是此次調整的重中之重，Jean-Didier Allegrucci 將出任 AI 系統級晶片 (AI SoC) 工程副總裁，此前他在蘋果工作 17 年，參與監督 30 餘款晶片設計，並曾在新創企業 Rain AI 任職，未來將主導多款對英特爾戰略至關重要的 AI SoC 研發。

另一位來自谷歌的 Shailendra Desai 則擔任 AI 結構與網路副總裁，將領導 AI 圖形處理器 (GPU) 的研發，象徵著該公司對輝達 AI 晶片霸權發起挑戰。

Desai 先前曾創立 Provino Technologies，但該公司在 2021 年被谷歌收購，後來在谷歌主導多個行動 SoC 的工程與架構設計，Desai 技術背景將為英特爾 GPU 策略注入創新動力。

陳立武自 3 月上任以來，始終強調「打造更貼合客戶需求的產品」是轉型核心，為此已推動裁員與管理階層精簡，此次人事調整正是陳立武重建工程人才梯隊的關鍵一步。