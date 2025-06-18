戰火加溫黃金上看喊到4500美元？法人估2大長期利多 續推金價上行
鉅亨網記者張韶雯 台北
國際金價今年衝破每盎司 3,500 美元後開始震盪，以色列的空襲進入第五天，美國總統川普說，希望與伊朗的和衝突「真正結束」。加上 Fed 將於 19 日宣布決策，市場普遍預期利率將按兵不動。不只避險需求，施羅德投信指出，一是國際戰火未止，二是各國央行持續增持黃金，兩股長線支撐力量，將持續推動金價上行。
由於上週突如其來的中東軍事衝突，為黃金再次點燃行情，也讓人們意識到，真正能在亂世中發光發熱的資產，非黃金莫屬。根據世界黃金協會 (WGC) 調查，世界各國央行預期黃金占比未來 5 年將上升。
施羅德投信指出，金價是市場避險情緒的溫度計，黃金基金則是能將避險與恐慌情緒轉化為報酬的投資工具。黃金行情的支持不只來自市場避險情緒，還有兩股長線支撐力量，持續推動金價上行：一是戰火未止，危機難解；戰火包括：俄烏戰爭至今未有實質性停火進展，巴基斯坦與印度之間的區域衝突仍時有發生，中東地區以色列與伊朗衝突正快速升級，且牽動周邊多國勢力。這些地緣政治風險一旦升溫，投資人對黃金的需求往往同步攀升，成為資金暫避風險的首選。
二是各國央行持續增持黃金，毫不手軟。各國央行增持黃金，代表的不僅是對金價的信心，更是一種對美元體系未來穩定度的質疑。這樣的實際行動，為金價提供長期支撐。根據中國人民銀行數據，中國 5 月再增持 6 萬盎司黃金，連續第七個月買進，目前黃金佔其外匯儲備比重達 7%，遠高於俄烏戰爭前的 3%。
不只央行與避險資金湧入，全球主要投行也紛紛調升金價目標價。這些數字，不僅為黃金提供樂觀前景，也替黃金相關資產，特別是金礦股與相關基金，帶來更多爆發契機。
高盛、摩根大通近期預估金價將上看 3,700 美元，美國銀行看好未來一年內金價可達 4,000 美元，而在極端地緣政治或經濟風險情境下，高盛甚至預估金價有機會衝至 4,500 美元。
施羅德 (環) 環球黃金產品經理林良軍表示，金礦股的漲幅遠勝金價本身。今年以來，富時金礦股指數已上漲 65%，明顯高於金價同期的 30.5%。因此，在金價波動中，透過主動式選股與靈活布局的黃金基金，能有效掌握行情，有機會創造更好的報酬。
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