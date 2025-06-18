戰火加溫黃金上看喊到4500美元？法人估2大長期利多 續推金價上行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-18 15:48

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國際金價今年衝破每盎司 3,500 美元後開始震盪，以色列的空襲進入第五天，美國總統川普說，希望與伊朗的和衝突「真正結束」。加上 Fed 將於 19 日宣布決策，市場普遍預期利率將按兵不動。不只避險需求，施羅德投信指出，一是國際戰火未止，二是各國央行持續增持黃金，兩股長線支撐力量，將持續推動金價上行。

戰火加溫黃金上看4500？法人估2大長期利多 持續推動金價上行。（圖: shutterstock）

由於上週突如其來的中東軍事衝突，為黃金再次點燃行情，也讓人們意識到，真正能在亂世中發光發熱的資產，非黃金莫屬。根據世界黃金協會 (WGC) 調查，世界各國央行預期黃金占比未來 5 年將上升。

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二是各國央行持續增持黃金，毫不手軟。各國央行增持黃金，代表的不僅是對金價的信心，更是一種對美元體系未來穩定度的質疑。這樣的實際行動，為金價提供長期支撐。根據中國人民銀行數據，中國 5 月再增持 6 萬盎司黃金，連續第七個月買進，目前黃金佔其外匯儲備比重達 7%，遠高於俄烏戰爭前的 3%。

高盛、摩根大通近期預估金價將上看 3,700 美元，美國銀行看好未來一年內金價可達 4,000 美元，而在極端地緣政治或經濟風險情境下，高盛甚至預估金價有機會衝至 4,500 美元。