威脅聯邦補助將「清零」！川普針對跨性別運動員問題下最後通牒 加州急改參賽規定

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-28 09:50

‌



美國總統川普最新表示，如果加州繼續違反他禁止跨性別運動員參加女子運動的行政命令，將剝奪加州的「大規模聯邦資金」，而在川普發出威脅後，負責管理加州高中體育的加州校際聯盟 (CIF) 宣布本周五 (30 日) 舉行的加州州際錦標賽將採用新的「試點參賽程序」。

在這項最新政策下，那些因輸給跨性別選手而差點獲得參賽資格的女運動員，現在將有機會參加比賽。

‌



CIF 表示，新政策是在川普發文威脅前的周末就討論出來的。「CIF 重視我們所有的學生運動員，我們將繼續堅持我們的使命，在遵守加州法律的同時，為學生提供歸屬、聯繫和競爭的機會。CIF 相信，這一試點程序實現我們尋求為學生運動員提供的參與機會。」

加州州長紐森的通訊主管 Izzy Gardon 也發出聲明表示，試點參賽程序「是一種合理、尊重的方式，可以在不損害公平競爭的情況下解決複雜問題。這是一個值得追求的模式。州長也對這種深思熟慮的方法感到鼓舞。」

今年 2 月 5 日，川普下令禁止跨性別運動員在美國參加女子體育賽事，並稱這項立即生效的行政命令意味著「針對女子體育的戰爭已經結束」。

川普周二 (27 日) 在 Truth Social 上發文警告加州州長紐森，若繼續藐視他 2 月 5 日簽署的命令，聯邦補助資金恐「永久」被扣留。

川普在文中抱怨說，一名有資格在即將到來的比賽中與女性競爭的跨性別運動員「實際上是不可戰勝的」，並稱他將命令「地方當局，如有必要，不允許變性人參加州總決賽」。

川普補充說，他將在周二稍晚跟加州州長紐森交談，以找出他在這個問題上「想走哪條路」。

處於這場不斷升級的爭議中心的是，來自 Jurupa Valley 高中 17 歲變性大三學生 AB Hernandez，最近在女子跳遠和三級跳遠中獲得南區的兩個冠軍。