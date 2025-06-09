鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估上修至1.27元，預估目標價為65.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.25元上修至1.27元，其中最高估值2.15元，最低估值1.03元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.15(2.15)
|3.17
|2.51
|3.23
|最低值
|1.03(1.03)
|0.99
|1.04
|1.16
|平均值
|1.3(1.29)
|1.58
|1.82
|2.19
|中位數
|1.27(1.25)
|1.54
|1.68
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.18億
|58.87億
|55.20億
|59.60億
|最低值
|34.19億
|35.16億
|37.35億
|40.72億
|平均值
|36.90億
|42.50億
|46.62億
|49.26億
|中位數
|36.27億
|42.72億
|46.10億
|47.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-4.27
|-1.17
|-0.61
|1.56
|營業收入
|9.59億
|18.35億
|13.82億
|18.88億
|29.75億
詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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