鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-17 18:48

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中東戰事出現緩和跡象，美元指數展開反彈，不過，新台幣兌美元匯率今 (17) 日盤中一度升抵 29.46 元，改寫 3 年新高，央行仍在尾盤加以調節，帶動匯價由升轉貶，終場收在 29.535 元、貶值 1.5 分，台北及元太外匯市場總成交值僅 16.05 億美元，市場靜待本周超級央行周決策出爐。

〈台幣〉升轉貶續守29.5元關卡 量縮靜待央行周利率決策。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元 16 日勁揚 1.48 角，今天再度升破 29.5 元關卡，盤中一度來到 29.46 元、升值 6 分，不過，外資抱持觀望態度，呈現雙向進出，市場整體交投意願不高，因此，央行稍加調節就能穩住新台幣匯價，終場收在 29.535 元全日最低，市場解讀，在理監事會議舉行前夕，央行力守 29.5 元關卡意味濃厚。

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主要亞幣今天對美元走勢偏弱，根據央行統計，美元指數上漲 0.16%，日元貶值 0.24%，韓元亦回跌 0.21%，新台幣及新台幣幣均貶 0.05%，人民幣小貶 0.03%。

本周為全球超級央行周，市場聚焦美國聯準會 (Fed)、日本銀行 (BOJ) 及英國央行 (BOE) 的利率決策會議，台灣央行第二季理監事會議也將於本周四 (6 月 19 日) 登場，多數機構預測央行基準利率將按兵不動。