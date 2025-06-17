鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-17 16:20

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二表示，俄羅斯一夜發射了超過 440 架無人機和 32 枚飛彈攻擊烏克蘭首都基輔，至少 15 人喪命，75 人受傷。

俄軍發射440架無人機、32枚飛彈狂炸 基輔歷經「地獄之夜」。（圖：REUTERS/TPG）

澤倫斯基在社群平台上發文寫道：「基輔面臨了最恐怖的攻擊之一，」並表示正盡可能與所有的夥伴在各個層面保持聯繫，以確保做出適當的回應。該痛苦的應該是恐怖分子，而不是無辜和平的人。

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基輔市當局聲明稱，俄軍這次發動的大規模攻擊，主要是直接命中住宅建築，數十間公寓被毀，「飛彈從頂樓一路貫穿到地下室」。不只如此，遭烏克蘭防空系統擊落的俄方無人機殘骸，也在市內其他 2 個地區引發火災。

除了基輔，烏克蘭南部的港口大城敖德薩（Odesa）也遭到俄軍無人機攻擊，造成包含一名兒童在內的 13 人受傷。

這場血腥空襲發生之際，正值七大工業國集團（G7）峰會在加拿大舉行，烏克蘭總統澤倫斯基預計將出席並與各國領袖會面。

而美國總統川普在 G7 峰會上表示，他不急於對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，因為制裁一個國家會讓美國損失數十億美元。