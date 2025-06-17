中國經濟學家金刻羽：川普把全球帶入「叢林時代」、讓美國變成發展中國家

鉅亨網新聞中心 2025-06-17 16:20

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中國經濟學家金刻羽近日在接受《財富》中文版專訪時指出，川普再次崛起不僅僅是美國國內政治的延續，更是象徵全球發展邁入一個全新且深刻的質變時代。

中國經濟學家金刻羽：川普把全球帶入「叢林時代」。(圖：Shutterstock)

她形容，世界不只已經走入「川普 2.0」時代，更是進入了全球發展的新章節，並強調：「川普時代不是短期現象，而是一場質變的開始。」

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金刻羽指出，川普不僅帶領美國逐漸成為一個發展中國家，他也用舊有的思維，試圖把全球帶入之前的「叢林時代」。

她進一步指出，川普政府實施的一連串政策，正迅速侵蝕美國的全球地位。當一個大國將「勝利」定義為控制與佔據，這種思維模式註定被歷史淘汰。

尤其是當美國動用制裁與金融封鎖等「武器」，短期雖有效，卻也促使其他國家尋找替代方案，導致這些工具影響力快速衰退。

金刻羽以去美元化為例指出，美國長期透過金融工具對他國施壓，如今反而加速了全球尋找美元替代機制的腳步，新的國際結算與支付系統正在成形。這種過度依賴壓制手段的國際策略，讓美國失去了曾經主導全球的優勢地位。

她強調，真正的大國影響力不應建立在威脅與掌控之上，而應該是能夠促進全球協調、贏得多國信任，並在不穩定的國際環境中持續「保持相關性」。在她看來，未來誰能推動全球合作與共同成長，誰才是真正的贏家。

此外，金刻羽也觀察到，在「叢林」中，「不站隊」的第三方國家卻前所未有地崛起。隨著國際局勢快速變動，越來越多國家不再選邊站，而是採取多元合作策略，與包括美國、中國、中東與印度等多方建立靈活的夥伴關係。

這些「不站隊」的第三方國家，正在地緣政治與經濟中發揮愈來愈大的影響力，顛覆了過去冷戰時期「非黑即白」的二元邏輯，彰顯全球秩序朝向多極化發展。

金刻羽亦指出，在全球新秩序下，小國同樣具備機會。她建議，小國應朝分散化合作策略邁進，並尋求自身不可取代的核心定位，例如新加坡在金融領域的角色，以及海灣國家在全球物流中的地位。