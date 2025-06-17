尼坦雅胡：以方行動不會停止 正有系統摧毀伊朗核目標
鉅亨網編譯鍾詠翔
當地時間周一（16 日）晚，在一場預先錄製的線上記者會中，以色列總理尼坦雅胡說明了迄今為止以方在打擊伊朗方面的進展。
尼坦雅胡稱，到目前為止，以方已經打死 10 名伊朗高級核科學家。他說，以方的行動不會停止，還有一些目標，以方會找到他們。
以色列對伊朗納坦茲鈾濃縮設施採取極其沉重的打擊，摧毀了伊朗製造離心機的工廠。尼坦雅胡表示，正在有系統摧毀伊朗核目標。
在談到伊朗彈道飛彈問題時，尼坦雅胡手持一份清單說，將一個接一個地打擊伊朗飛彈製造工廠。
此外，尼坦雅胡稱，以色列控制著德黑蘭領空，摧毀伊朗西部及其他地區的防空系統。他說，摧毀了伊朗一半無人機，並襲擊伊朗核心雷達系統。
尼坦雅胡還表示，打擊了伊朗政權的相關目標、指揮總部、國家電視台。
伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令高級顧問瓦希迪同日表示，革命衛隊已為長期全面戰爭做好準備。伊斯蘭革命衛隊考慮了所有可能性，並已準備好因應戰爭出現的任何情況。
他說，革命衛隊尚未充分運用飛彈能力，將在合適時機把新一代飛彈等現代化裝備投入戰場。
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