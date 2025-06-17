鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-17 12:00

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最新數據顯示，中國房市止跌回穩訊號逐漸增強，全國 70 城房價上月年減率進一步走降，即使持續呈現月減表現​​。

止跌回穩訊號增強！陸五月70城房價年減率續走降 專家：政策「組合拳」發力 信心漸恢復

根據中國國家統計局周一 (16 日) 發布的五月 70 中大城市商品住宅銷售價格變動數據，各線城市房價延續月減表現，但跟一年前相比降幅持續縮小，房市運行總體平穩，政策顯著下止跌回穩信號漸強。

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70 個大中城市中，上月新建商品住宅銷售價格呈年減表現城市仍佔多數，一線城市新建商品住宅銷售價格年減 1.7%，4 月年減率為 2.1%，上海以 5.9% 漲幅一枝獨秀，北京、廣州、深圳分別下降 4.3%、5.8% 及 2.6%。

二線城市新建商品住宅銷售價格年減 3.5%，低於 4 月的年減 3.9%，三線城市較去年同期下降 4.9%，4 月年減率為 5.4%，季減 0.3%，略高於 4 月的 0.2% 季減率。

中古屋方面，各線城市銷售價格年減幅度同樣縮小，一線城市、二線城市、三線城市分別縮小 0.5、0.4、0.5 個百分點，市場整體趨穩。

除價格外，商品房庫存持續改善。 5 月商品房待售面積比 4 月底減少 715 萬平方米，連續 3 個月下降，反映市場去化壓力緩解。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉指出，今年以來，隨著穩定房市政策加快落實，房市繼續朝著「止跌回穩」方向邁進。今年前 5 月新建商品房銷售面積及銷售額較去年同期分別下降 2.9% 及 3.8%，與今年前 4 月表現基本持平，部分一線、二線城市交易活躍，銷售面積及銷售額維持成長。

中國房市趨穩的背後是中央跟地方合作推出的政策「組合拳」。中國國務院常務會議近期強調，要建構房地產發展新模式，有序搭建基礎性制度，紮實推動「好房子」建設，並優化土地、財政、金融等政策支持。

地方層面，廣州率先提出「有序減少消費限制」，全面取消限購、限售、限價，降低首付比例和利率，上海亦提出加快「好房子」建設，支持剛性和改善性需求，青島則透過「以舊換新」政策，推動住房消費和存量房的活化。

中指研究院政策研究總監陳文靜表示，中央「更大力度推動房地產市場止跌回穩」的定調，將推動地方加速政策落地，穩定預期、激化需求、優化供給。

58 安居客研究院院長張波認為，廣州「四限」全面取消的訊號，預示一線城市政策寬鬆空間進一步擴大。

至於今年下半年，付凌暉強調必須主動適應供需關係變化，推動城市更新、危舊房改造，加大「好房子」供應，促進剛性和改善性需求釋放，建構房地產發展新模式。

清華大學房地產研究中心主任吳璟指出，中央將持續統籌財稅、金融政策，地方「因城施策」精準落地，存量政策提效、增量措施及時，將推動市場向止跌回穩目標邁進。

成都市城市建設發展研究院副院長馮波認為，財政、貨幣、土地等政策合力下，市場預期將進一步改善，信心持續增強。