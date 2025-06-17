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6年神隊友將變死對頭？OpenAI計畫告微軟反壟斷 

鉅亨網編輯林羿君


《華爾街日報》引述消息人士報導，OpenAI 有意對微軟 (MSFT-US) 提出反競爭指控，雙方合作談判瀕臨破局，緊張關係已達到沸點。

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6年神隊友將變死對頭？OpenAI計畫告微軟反壟斷。(圖:shutterstock)

報導稱，OpenAI 希望削弱微軟對其 AI 產品和運算資源的控制，並尋求微軟批准其轉型為營利性公司。微軟是否同意這項轉型，是 OpenAI 能否繼續融資並最終上市的關鍵。


消息人士稱，由於談判陷入僵局，OpenAI 高層近期甚至討論了所謂的「核選項」：指控微軟在合作過程中存在反競爭行為。這可能包括要求聯邦監管機構審查合約條款是否違反反壟斷法，甚至發起一場輿論戰。

如果 OpenAI 祭出這一招，可能威脅雙方長達 6 年、被市場視為科技史上最成功的合作關係之一。

多年來，微軟一直提供資金推動 OpenAI 的發展，並獲得其技術的優先使用權，但如今兩家公司在多個領域已成為競爭對手，使得雙方更難找到共同點。  

稍早之前，兩家公司的代表在一份聯合聲明中表示：「我們建立了長期、富有成效的合作夥伴關係，為每個人提供了卓越的人工智慧工具。談判仍在進行中，我們樂觀地認為，在未來幾年裡，我們將繼續攜手共進。」

消息人士透露，OpenAI 和微軟就其斥資 30 億美元收購程式設計新創公司 Windsurf 的條款陷入僵局。根據雙方協議，微軟可存取 OpenAI 的所有智慧財產權；但 OpenAI 不希望微軟能接觸 Windsurf 的智慧財產權，因為微軟自己的 GitHub Copilot 產品與 OpenAI 有直接競爭關係。

雙方仍在爭議，如果 OpenAI 轉型為營利性公司，微軟在新實體應佔有多大股份。據稱，微軟提出的持股比例高於 OpenAI 願意讓出的比例。

OpenAI 必須在今年底前完成轉型，否則將面臨失去 200 億美元融資的風險。

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微軟openai反壟斷

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