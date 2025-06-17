鉅亨網編輯林羿君 2025-06-17 09:53

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參議院共和黨人計畫將川普大而美法案中的「報復稅」延後至 2027 年實施，並降低其嚴苛程度。

美參議院計畫延後「899條款」 力道也將減輕。(圖:shutterstock)

這項條款，官方名稱為第 899 條，市場則稱之為「報復性稅收」，由眾議院共和黨人起草並獲得白宮支持，目的在於反制一些歐洲國家、加拿大、澳洲以及更多國家對美國公司徵收歧視性稅款。

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參議院版本法案於週一晚間公布，將把這項新稅延遲到 2027 年才對按日曆年度報稅者生效，並每年提高 5 個百分點，直到達到 15% 的上限。

眾議院版本的稅收將會更早生效，並在 4 年內對目標國家的個人和公司徵收高達 20% 的稅率，預計在十年內籌集 1160 億美元，以彌補川普總統龐大稅收和支出方案的其他部分。

這項「報復稅」在華爾街引發擔憂，認為這可能會使外國個人和公司在美國投資變得更加困難。該稅收目標鎖定對美國科技公司徵收數位服務稅的盟友，以及對企業實施全球最低稅負制的國家。

捍衛這項稅收的人士，包括堪薩斯州共和黨眾議員 Ron Estes 表示，該條款僅僅是為了解決外國試圖透過對美國公司不公平徵稅來「侵吞我們的稅基」的問題。

他寫道：「第 899 條是一項稅收，也是一種工具，只有在外國國家為了充實其國庫而故意無視美國稅收主權時才會使用。」Estes 敦促對這項稅收不滿的人，遊說自己的政府廢除歧視性稅收。

財政部長貝森特也為該提案辯護，他向國會作證稱，該法案旨在防止外國國家透過數千億美元的額外稅收來掏空美國跨國公司。

迄今為止，市場反應有限，部分原因是該條款最終將如何實施存在不確定性。幾乎沒有跡象顯示外國投資者正在撤出美國債券市場，標準普爾 500 指數也距離 2 月創下的歷史高點不遠。

但是，投資者擔憂第 899 條可能帶來的意外後果和訊號效應。

一些債券持有人對於美國政府債券是否可能被徵稅缺乏明確性感到不安。根據所謂的「投資組合利息豁免」，非美國持有者持有的美國國庫券所賺取的利息在美國是免

然而，參議院財政委員會發布的摘要，參議院法案將豁免投資組合利息。眾議院一份與該法案相關的報告中的一個註腳指出，第 899 條「不適用於投資組合利息」，但在眾議院版的第 899 條本身中並未提及這一點。

一些投資者表示，這無異於將美國資本市場武器化並寫入法律。德意志銀行貨幣研究主管 George Saravelos 上個月在一份報告中寫道，這項稅收「透過明確對外國持有美國資產的稅收作為槓桿，以推進美國經濟目標，挑戰了美國資本市場的開放性質。」