鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-17 06:26

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七大工業國 (G7) 領袖本週齊聚加拿大亞伯達省卡納納斯基斯 (Kananaskis) 舉行峰會，但會議首日便面臨來自美國總統川普的挑戰。

川普：2014年將俄羅斯逐出G8是個錯誤(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普週一 (16 日) 公開表示，過去將俄羅斯逐出八大工業國 (G8) 是一項錯誤決策，並強調若俄國總統普丁當年未被逐出，俄羅斯可能根本不會在 2022 年入侵烏克蘭。

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川普與加拿大總理卡尼 (Mark Carney) 同台受訪時指出，2014 年因克里米亞事件而將俄羅斯排除在外，導致西方與俄羅斯關係破裂。

川普強調普丁仍願意與自己溝通，但對當年將其排除的其他領袖幾乎不再理會，他表示對普丁的態度表示理解。

此番言論引發與會其他國家領袖的關切，也使原本就對烏克蘭與中東政策立場不一的 G7 集團更顯分裂。

東道主加拿大為避免重蹈 2018 年魁北克峰會的覆轍，已主動放棄發表全面性聯合公報。當年川普在離開會場後，指示美方撤回對公報的支持，引發外交風波。

根據知情人士透露，多份會議草案雖已就移民、人工智慧與關鍵礦物等議題草擬，但至今尚未獲得美國政府批准。歐洲外交官表示，若川普未鬆口，峰會恐最終無任何正式結論。

本次 G7 領袖峰會討論聚焦經濟與貿易，並針對中國議題交換意見。多位領袖認同，中國已成全球主要競爭對手，G7 應避免因內部貿易爭端而削弱彼此合作。

此外，加拿大也邀請墨西哥、印度、澳洲、南非、南韓、巴西與烏克蘭等非 G7 國家出席，反映擴大民主國家參與的構想。

在貿易議題上，川普帶同高層貿易團隊與會，計劃私下與日本、印度、澳洲等領袖展開雙邊談判。

川普宣稱已與英國簽署新貿易協議，是首個同意降低美國關稅的國家，但因細節尚未敲定，協議尚未實施。儘管如此，相關人士透露，峰會期間不預期將宣布任何新協議。

德國總理梅爾茨 (Friedrich Merz) 表示，希望本次峰會可在與美國的關稅糾紛上有所進展，儘管達成全面解決仍需時間。

川普則表示，與加拿大達成新的經濟協議是可能的，但強調關稅必須發揮作用，而加拿大政府強烈反對這一立場。

加拿大駐美大使 Kirsten Hillman 強調，加國出口至美國的產品不應被課徵任何關稅。