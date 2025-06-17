鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-17 10:31

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今 (17) 日港股醫療設備及用品類股走強，微創腦科學 (02172-HK) 漲超 27%，君百延集團漲超 8%，微泰醫療、佳兆業健康漲超 5%，主要受到中國近日進行首例侵入式腦機介面的前瞻性臨床試驗的激勵，加上昨晚在美國的中概股腦再生科技 (RGC-US) 盤中飆漲 328.4% 至每股 83.6 美元，創歷史新高且觸發多次熔斷。

51507%！中概股腦再生科技暴漲328.4% 港股腦機概念股接棒 微創腦科學開盤勁揚逾27%

中國《金融界》報導，中概股腦再生科技今年成為市場矚目的「黑馬」，年內累計漲超 51507%。

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股價暴漲的直接催化劑，源於上月 9 日宣布的兩大關鍵進展：一是新一代神經調控晶片順利通過美國食藥署 (FDA) 臨床試驗審批，二是與全球頂尖醫療機構梅約診所 (Mayo Clinic) 達成合作，將共同開展帕金森氏症治療研究。

業內人士分析指出，神經調控技術是當前腦科學領域的前沿方向，而 FDA 的認證與梅約診所的合作，不僅驗證了公司技術的可靠性，更為其後續商業化鋪平道路。

值得關注的是，儘管腦再生科技目前團隊規模較小、營運基地集中於香港，但其研發方向精準。神經認知障礙全球患者數量龐大，僅注意力不足過動症 (ADHD) 患者就超過 5000 萬人，且現有治療手段存在局限，市場需求迫切。

腦再生科技公司此前透露，該公司的神經調控晶片透過非侵入式技術調節腦神經信號，有望改善患者注意力、情緒管理等功能，市場潛力被多家機構評估為「百億美元級」。

專家分析，腦再生科技的暴漲不僅是短期消息驅動，更反映資本對神經醫療領域的長期看好。隨著 FDA 審批進程推進及與梅約診所的合作深化，腦再生科技有望成為該領域的「潛力標竿」。