日勝生台中捷運綠線G6站區聯開案啟動預計2028年完工

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-16 15:20

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上市建商日勝生 (2547-TW) 今 (16) 日宣布啟動「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線文心崇德站（G6）土地開發投資案」，日勝生指出，此一捷運聯開案為台中捷運綠線 TOD（大眾運輸導向開發）計畫的核心節點，象徵日勝生集團在智慧城市與永續建築策略上邁入關鍵推進期。計畫打造地上 27 層建築，預定 2028 年下半年完工。

日勝生台中捷運綠線G6站區聯開案示意圖。(圖：日勝生提供)

日勝生指出，此一台中捷運聯開案由日勝生與 100% 持股子公司集順生共同投資建設，結合台中捷運城市規劃發展，具備智慧與綠建築永續城市願景。基地位於台中捷運綠線「文心崇德站（G6）」站點，為北屯區雙主幹道（文心路與崇德路）交會的交通樞紐。基地面積約 700 坪，建蔽率 70%，實設容積率約 800%。建築設計將導入 BIM 數位建築管理與低蘊含碳建築認證機制，融入智慧居住與綠化空間，實現到站即到家及綠蔭生活的都市願景。計畫打造地上 27 層智慧綠建築，預定 2028 年下半年完工。

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文心崇德站捷運聯開案結合交通、生活機能與就業腹地，具備居住與商業開發雙重優勢。依據台中市府民政局資料顯示，北屯區 2025 年 5 月人口數 31.5 萬，居台中市 29 個行政區中第一，約佔台中市總人口數 286.7 萬中 11%。因此台中捷運局最新統計，2025 年 1-4 月文心崇德站單站旅運量已突破 38.7 萬人次，穩居中捷全線第三。

日勝生表示，呼應台中市 TOD 導向開發政策，也同步投入文心櫻花站 (G8a) 與南屯站 (G11) 的聯合開發案，文心櫻花站基地約 500 坪，鄰水湳智慧城、逢甲夜市與市政商圈；南屯站基地約 771 坪，位處文心森林公園與國道一號交會帶。三站串聯將發揮區位互補效應，形塑台中市軌道經濟聚落鏈結。