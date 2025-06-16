鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-16 15:28

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配合政府打擊詐騙，強化金融安全，新光保全 (9925-TW) 協助永豐銀行導入「AI 臉部辨識門禁管理方案」，透過 AI 臉部辨識機串接門禁管制，將 ATM 服務區的自動門「鎖上」，消費者需露出完整全臉才能開門進入，守護民眾財產安全，實現金融防詐的新典範。

新保助永豐銀行打造智慧門禁 AI人臉辨識守護ATM安全。(圖：新光保全提供)

根據金管會銀行局統計，全台灣自動櫃員機（ATM）超過 3 萬台，臨時需要提領現金相當便利，卻也讓詐騙集團相對容易取款。新光保全指出，ATM 自動服務區通常沒有門禁，而「車手」往往戴著口罩、墨鏡，甚至安全帽進入提款，造成警方追緝困難。

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新光保全指出，由永豐銀行導入的這套「AI 臉部辨識門禁管理方案」，可在一秒內辨識消費者是否「全臉入鏡」，若戴有帽子、口罩或太陽眼鏡等物品，必須先行移除後，才能「開門」進入操作 ATM，可望降低偽裝車手進入機率，達到預警與嚇阻作用，有助後續執法單位追查。

新光保全表示，為顧及多元使用者需求，門禁系統具備中英文語音提示。此外，人臉辨識機的攝影機廣角特性，讓輪椅族也能方便使用，使用者友善，展現對社會友善的服務理念，也符合現代金融機構對「智慧 × 包容」的服務標準。

新光保全指出，此一門禁系統兼具便利性與穩定性，在銀行業引發高詢問度，未來該系統將有望拓展應用至企業大樓、醫療院所、智慧園區等多元場域，並結合出入紀錄系統與異常事件通報，形成更全面的預警管理系統。此一系統可快速判斷人員五官是否清楚展露，未來配合相關法規，有望搭配後端資料進行異常行為比對與風險等級判斷，主動觸發警示機制，使傳統門禁從「靜態守門」進化為「智慧決策」，展現防詐科技的實質應用價值。