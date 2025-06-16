以色列總理：若伊朗放棄核計畫 以方願停止行動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-16 08:42

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以色列總理尼坦雅胡周日（15 日）表示，如果伊朗接受美國提出的放棄核計畫的要求，以方願意停止行動。

若伊朗放棄核計畫，以方願停止行動。（圖：Shutterstock）

尼坦雅胡表示：「現在的問題是阻止那些威脅我方生存的事情。我方致力於阻止他們。我認為我方可以實現這些目標。現在，如果他們願意接受川普總統的條件，那就是另一回事了。」

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他還威脅，否則的話，「當我方消除這些能力時，一切就結束了，我方一定會這麼做。」

美國總統川普之前多次表示，「伊朗不能擁有核武」，「不能進行鈾濃縮」。他上月還說，伊朗領導人在核設施問題上有兩種選擇：「（自己）炸掉，或者美國『狠狠炸掉』。」

尼坦雅胡還說，以色列與美國分享伊朗正在研制核武的情報。

他表示：「很明顯，他們正在制定一項將鈾武器化的秘密計畫。他們的進展非常迅速，將在幾個月內，甚至不到一年的時間內，製造出一個測試裝置，甚至可能是一個初始裝置。這就是我方與美國分享的情報。」

尼坦雅胡還指責伊朗正在制定向葉門叛軍胡塞提供核武的計畫。