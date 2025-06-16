鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-06-16 08:10

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加拿大在 15 日至 17 日舉行第 51 屆 G7 領袖峰會，本次峰會不僅是美國總統川普重返白宮以來的首場 G7 峰會，也是加拿大總理卡尼、英相施凱爾、南韓總統李在明、日相石破茂的 G7 峰會首秀。外界普遍預測，美國關稅政策將成為峰會一大主要議題。專家認為，各成員國料將就該議題表達各自關切，但很難達成共識。

從道德說教到經濟優先！美媒：卡尼「務實外交」迎首個大考 G7首秀將重塑加國角色

《彭博資訊》報導，當加拿大總理馬卡尼準備主持 G7 領袖峰會，所展現的外交風格與前任將形成鮮明對比，少了理想主義的價值觀輸出，多了務實的利益權衡。這位上任僅三個月的總理，正透過軍事、外交與國內策略的多重調整，試圖重塑加拿大在西方聯盟中的角色。

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卡尼的「務實」首先體現在國防開支的激進調整。杜魯道執政期間，加拿大軍費預算長期低於北約要求的 GDP 2% 目標，計畫 2032 年才達標，而卡尼一上任便宣布將在數月內完成這項目標，立即撥款數十億美元採購新軍事裝備。這一動作不僅是向北約盟友釋放「履約」信號，更暗含減少對美安全依賴的意圖。

渥太華大學國際關係教授 Thomas Juneau 指出，卡尼政府正推動「關係多元化」，與更廣泛的伙伴接觸，「這種方式比杜魯道時期少了道德說教」。

這種務實邏輯也延伸至外交邀請名單。卡尼打破常規，向曾與杜魯道激烈交惡的印度總理莫迪發出邀請。2023 年加拿大指控印度支持錫克活動人士遇害案，導致印加關係破裂；如今官方暗示兩國將藉峰會加強執法合作與資訊分享。

此外，儘管沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德宣布不出席，但卡尼仍試圖透過邀請關鍵經濟大國，展現「不設道德門檻」的對話姿態。

然而，本次峰會核心變數仍是美國。卡尼與川普的關係微妙而謹慎。競選期間，卡尼曾指責川普背叛加拿大，承諾贏得貿易戰；但勝選後，語氣明顯緩和。上月在白宮會晤川普時，卡尼稱其為「變革性總統」並恭維其政策。當川普將美鋼鋁關稅翻倍至 50% 時，卡尼未立即宣布報復，僅表示「在談判中取得進展」。

卡尼的克制源自於對川普「破壞力」的清醒認知。加國政府前貿易顧問 Meredith Lilly 分析指出，川普的不可預測性削弱了 G7 達成共識的可能，「卡尼需確保峰會不崩盤，而非強推宏大議題」。

為此，加國放棄傳統聯合公報模式，改為就能源安全、關鍵礦產、AI 等具體問題發表小規模聲明。2018 年，杜魯道主辦 G7 時，川普曾因不滿閉幕發言撤回美國支持，此次卡尼顯然想避免重蹈覆轍。

但民調顯示，許多加拿大人對川普貿易戰餘怒未消，川普多次稱「加拿大應成美國第 51 州」，加國民眾赴美旅行量應聲驟降，上周六 (14 日) 多倫多美國使館外仍出現「加拿大非賣品」的抗議標語。

杜魯道政府前民調專家 Dan·Arnold 指出，中東議題、貿易談判的分歧恐讓加國國內矛盾加劇，而卡尼必須 0 在「對抗川普」與「避免峰會失敗」間走鋼索。