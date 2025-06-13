鉅亨網編譯段智恆 2025-06-13 19:32

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綜合外媒報導，國際原油與天然氣價格周五 (13 日) 暴漲，以色列對伊朗展開軍事攻擊，引發全球市場動盪，也加深對中東能源供應中斷的擔憂。布蘭特原油一度飆升 13%，歐洲午盤漲幅收斂至 8.8%、美國西德州中質原油 (WTI) 也一度大漲 9.2%。歐洲天然氣指標——荷蘭 TTF 期貨跟著勁揚 5.6%，報每兆瓦時 38.21 歐元。

能源市場警戒！油價飆升、天然氣喊漲 以伊衝突升溫引發供應疑慮(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，8 月交割的布蘭特原油期貨上漲 7.86%，至每桶 74.81 美元；7 月交割的西德州原油期貨上漲 8.33%，至每桶 73.71 美元。

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此次攻擊被指鎖定伊朗核設施與軍事高層。雖然目前尚未有油氣基礎設施受損的消息，但市場已開始消化中東戰事升溫的風險溢價。ING 商品策略主管派特森 (Warren Patterson) 指出：「儘管目前尚無供應中斷，但市場需要提前為更大規模的風險訂價。」

荷莫茲海峽海峽成焦點

市場最憂心的是戰火可能波及荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)——全球近四分之一的海運原油與 20% 的液化天然氣 (LNG) 都必須通過此重要航道。伊朗地處海峽北岸，戰事若延燒至此，將對油氣航運造成致命衝擊。

Rabobank 能源策略師施密特 (Florence Schmit) 指出，一旦卡達 LNG 供應受阻，TTF 價格可能重返每兆瓦時 100 歐元。歐洲為備戰冬季，正設法填補俄羅斯天然氣供應缺口，對 LNG 依賴更甚以往，任何中斷都可能衝擊能源安全。

美國 SEB 分析師赫瓦爾比 (Ole Hvalbye) 也表示，雖然目前海峽通行尚未受影響，但地緣風險升高恐持續牽動市場神經。

原油市場前景添變數

市場關注的另一焦點是石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 是否有能力應對潛在供應中斷。凱投宏觀公司 (Capital Economics) 指出，與過去不同的是，目前 OPEC + 的閒置產能正在被消耗，若情勢惡化，其緩衝市場的能力有限。

摩根大通警告，若海峽關閉或戰火擴及主要產油國，油價恐飆升至每桶 120 至 130 美元，幾近翻倍。

儘管如此，Rystad 分析師沙赫 (Janiv Shah) 認為爆發全面戰爭的機率仍低，油價短期內可能遭遇回檔壓力。他指出，伊朗原油主要出口中國，中國進口受阻風險較高，而 OPEC + 的閒置產能仍可能提供一定穩定力量。