〈星宇股東會〉張國煒：漫畫預言有讓日本線變便宜 敢訂票就賺到

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-13 17:24

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星宇航空 (2646-TW) 董事長張國煒今 (13) 日表示，關稅戰多少對航空需求有影響，再加上美國學生簽證、洛杉磯暴動等，甚至 0705 日本漫畫災難預言等不確定因素均有影響，現在日本線已變很便宜，直呼消費者「敢的話現在訂機票和飯店，就賺到」。

星宇航空董事長張國煒。(鉅亨網記者王莞甯攝)

張國煒提到今年各種挑戰很多，「這行業複雜性太多，不是當董事長高高在上，每天等著人家向你報告」，包括經濟情勢、病毒、戰爭等不確定因素都是影響，且「0705 預言怎麼可能不影響，短期之內多多少少民眾都會盡量避」。

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另外，對於外傳星宇有機師超時的情形，張國煒回應，沒有說逼近臨界點的問題，法規規定超過 60 小時才是超時，且有時會有臨時的突發狀況，例如，日前印巴兩國忽然打起來，就需要臨時調整，也會主動報給民航局，「沒理由我自己的公司不注重飛安」，「不能有不好的事情發生，這是底線，每天都盯很緊」，直指開航空公司就是花大錢的行業，不是很好搞，但既然搞了就要搞好。