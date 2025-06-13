印航波音787首次墜毀 1人奇蹟倖存 波音股價下殺近5%
鉅亨網編譯羅昀玫
印度航空 1 架波音 787 夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德 (Ahemdabad) 機場附近，該航空公司與印度警方證實，機上 242 名乘客中僅有一人倖存，超過 241 人死亡。
這是波音 787 客機的首次墜毀空難，受此利空襲擊，波音 (BA-US) 週四 (12 日) 重挫 4.79% 報每股 203.74 美元。
這架失事班機航班編號為 AI 171，原定 12 日從阿默達巴德機場起飛，飛往英國倫敦的蓋特威克機場 (Gatwick Airport)。
然而，飛機起飛 30 秒後不久，便發出「MAYDAY」求救訊號，隨即與地面失聯，最終在當地時間下午 1 點 17 分不幸墜毀。事故發生後，阿默達巴德機場緊急關閉。
印度航空表示，失事班機搭載 230 名乘客與 12 名機組人員，包含 169 名印度公民、53 名英國公民、7 名葡萄牙公民與 1 名加拿大公民。消息人士透露，乘客中包含 217 名成人、11 名兒童與 2 名嬰兒。
該航空公司與印度警方證實，機上 241 人罹難、僅一人生還，由於客機墜毀也導致地面人員傷亡。
這 1 名坐在 11A 的乘客奇蹟倖存，已經送往醫院急救。報導指出，這名乘客乃英國公民 Vishwash Kumar Ramesh。Ramesh 告訴印媒《Hindustan Times》：「飛機起飛 30 秒後發出一聲巨響，然後飛機墜毀。這一切都發生得很快。」
警方透露，當時 Ramesh 正坐在緊急出口附近，最後成功跳出機艙逃生。
印度民航總局與事故調查局 (AAIB) 已找到黑盒子並展開聯合調查，初步資料顯示起落系統可能出現異常，飛機在起飛階段未能正常升空。專家指出，完整事故原因仍有待黑盒子解密後進一步釐清。
社群媒體上流傳的技術分析顯示，飛機疑似使用跑道中段起飛，跑道長度僅約 5700 英尺，未達波音 787 所需標準的 9000 英尺。分析指出飛機襟翼設定為 0 度，未依照高溫與重載狀態設為建議的 5 至 15 度襟翼角，極可能導致推力不足、無法爬升而失速墜毀。
事故發生後，印度總理莫迪於社群平台發聲表示震驚與悲痛，稱「令人心碎、難以言表」，並強調政府將全力協助相關人員與家屬。
英國首相亦對此表達哀悼，表示正密切追蹤事態發展。英國首相施凱爾稱：「一架載有許多英國公民、飛往倫敦的飛機在印度城市艾哈邁達巴德墜毀，場面令人震驚」。
此次空難對印度航空造成嚴重打擊。根據 Cirium 數據，該公司目前營運 34 架波音 787 機型，並於 2023 年簽署多達 470 架新飛機的大規模訂單，旨在汰換老舊機隊。
波音再度面臨品牌與安全危機
此次空難消息公布後，波音週四盤前一度重挫逾 8%，開盤後跌幅達 5.9%，為 4 月初以來最大單日盤中跌幅，收盤重挫 4.79% 報每股 203.74 美元。
自波音 737 MAX 接連發生致命事故後，787 夢幻客機發生自投入商業飛行 14 年來首次發生致命事故，此次災難恐對其市場聲譽與未來訂單造成深遠影響。波音截至今年已交付超過 1,100 架 787 機型。
近年來波音多起事故引發關注。去年 12 月，由曼谷飛往韓國務安國際機場的濟州航空波音 737-800 型客機，降落前墜毀，造成 179 人罹難。
南韓發生釀成過百人死空難，荷蘭皇家航空公司一架波音 737 客機升空後則發生液壓故障，須緊急降落挪威機場，著地後衝出跑道，所幸全機 182 人有驚無險。
如今波音 787 夢幻客機也首度捲入致命空難，業界普遍關注事故調查結果是否將牽動波音的全球商業版圖與客戶信心。
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