鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-13 06:08

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印度航空 1 架波音 787 夢幻客機起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德 (Ahemdabad) 機場附近，該航空公司與印度警方證實，機上 242 名乘客中僅有一人倖存，超過 241 人死亡。

印航波音787首次墜毀 1人奇蹟倖存 波音股價下殺近5% (圖：REUTERS/TPG)

這是波音 787 客機的首次墜毀空難，受此利空襲擊，波音 (BA-US) 週四 (12 日) 重挫 4.79% 報每股 203.74 美元。

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這架失事班機航班編號為 AI 171，原定 12 日從阿默達巴德機場起飛，飛往英國倫敦的蓋特威克機場 (Gatwick Airport)。

然而，飛機起飛 30 秒後不久，便發出「MAYDAY」求救訊號，隨即與地面失聯，最終在當地時間下午 1 點 17 分不幸墜毀。事故發生後，阿默達巴德機場緊急關閉。

(圖片：X)

印度航空表示，失事班機搭載 230 名乘客與 12 名機組人員，包含 169 名印度公民、53 名英國公民、7 名葡萄牙公民與 1 名加拿大公民。消息人士透露，乘客中包含 217 名成人、11 名兒童與 2 名嬰兒。

該航空公司與印度警方證實，機上 241 人罹難、僅一人生還，由於客機墜毀也導致地面人員傷亡。

(圖：X)

這 1 名坐在 11A 的乘客奇蹟倖存，已經送往醫院急救。報導指出，這名乘客乃英國公民 Vishwash Kumar Ramesh。Ramesh 告訴印媒《Hindustan Times》：「飛機起飛 30 秒後發出一聲巨響，然後飛機墜毀。這一切都發生得很快。」

警方透露，當時 Ramesh 正坐在緊急出口附近，最後成功跳出機艙逃生。

印度民航總局與事故調查局 (AAIB) 已找到黑盒子並展開聯合調查，初步資料顯示起落系統可能出現異常，飛機在起飛階段未能正常升空。專家指出，完整事故原因仍有待黑盒子解密後進一步釐清。

社群媒體上流傳的技術分析顯示，飛機疑似使用跑道中段起飛，跑道長度僅約 5700 英尺，未達波音 787 所需標準的 9000 英尺。分析指出飛機襟翼設定為 0 度，未依照高溫與重載狀態設為建議的 5 至 15 度襟翼角，極可能導致推力不足、無法爬升而失速墜毀。

事故發生後，印度總理莫迪於社群平台發聲表示震驚與悲痛，稱「令人心碎、難以言表」，並強調政府將全力協助相關人員與家屬。

英國首相亦對此表達哀悼，表示正密切追蹤事態發展。英國首相施凱爾稱：「一架載有許多英國公民、飛往倫敦的飛機在印度城市艾哈邁達巴德墜毀，場面令人震驚」。

此次空難對印度航空造成嚴重打擊。根據 Cirium 數據，該公司目前營運 34 架波音 787 機型，並於 2023 年簽署多達 470 架新飛機的大規模訂單，旨在汰換老舊機隊。

波音再度面臨品牌與安全危機

此次空難消息公布後，波音週四盤前一度重挫逾 8%，開盤後跌幅達 5.9%，為 4 月初以來最大單日盤中跌幅，收盤重挫 4.79% 報每股 203.74 美元。

自波音 737 MAX 接連發生致命事故後，787 夢幻客機發生自投入商業飛行 14 年來首次發生致命事故，此次災難恐對其市場聲譽與未來訂單造成深遠影響。波音截至今年已交付超過 1,100 架 787 機型。

近年來波音多起事故引發關注。去年 12 月，由曼谷飛往韓國務安國際機場的濟州航空波音 737-800 型客機，降落前墜毀，造成 179 人罹難。

南韓發生釀成過百人死空難，荷蘭皇家航空公司一架波音 737 客機升空後則發生液壓故障，須緊急降落挪威機場，著地後衝出跑道，所幸全機 182 人有驚無險。