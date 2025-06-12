鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.52元，預估目標價為105.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.52元，其中最高估值2.45元，最低估值1.2元，預估目標價為105.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.45(2.33)
|3.13
|3.48
|3.85
|最低值
|1.2(1.2)
|0.89
|1.06
|1.24
|平均值
|1.63(1.54)
|1.96
|2.45
|2.88
|中位數
|1.52(1.47)
|1.82
|2.44
|3.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43.84億
|49.98億
|53.13億
|58.45億
|最低值
|37.50億
|40.22億
|41.94億
|46.44億
|平均值
|41.44億
|45.34億
|48.23億
|52.59億
|中位數
|41.27億
|45.26億
|48.35億
|52.89億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.57
|-0.82
|2.39
|0.79
|-0.12
|營業收入
|11.45億
|21.36億
|25.73億
|32.22億
|36.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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