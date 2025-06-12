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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估上修至1.52元，預估目標價為105.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.52元，其中最高估值2.45元，最低估值1.2元，預估目標價為105.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.45(2.33)3.133.483.85
最低值1.2(1.2)0.891.061.24
平均值1.63(1.54)1.962.452.88
中位數1.52(1.47)1.822.443.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值43.84億49.98億53.13億58.45億
最低值37.50億40.22億41.94億46.44億
平均值41.44億45.34億48.23億52.59億
中位數41.27億45.26億48.35億52.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.57-0.822.390.79-0.12
營業收入11.45億21.36億25.73億32.22億36.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFWONA

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