鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估下修至0.05元，預估目標價為67.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.06元下修至0.05元，其中最高估值0.11元，最低估值-0.04元，預估目標價為67.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.11(0.11)
|0.98
|2.5
|2.95
|最低值
|-0.04(-0.01)
|0.33
|1.09
|1.38
|平均值
|0.05(0.05)
|0.79
|1.61
|2.22
|中位數
|0.05(0.06)
|0.81
|1.59
|2.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.03億
|41.81億
|54.42億
|66.58億
|最低值
|31.62億
|36.34億
|43.03億
|60.57億
|平均值
|31.82億
|38.92億
|47.76億
|63.58億
|中位數
|31.81億
|39.15億
|47.68億
|63.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.49
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|營業收入
|5.10億
|8.70億
|13.49億
|15.88億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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