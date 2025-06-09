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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股AFRM-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至67元，調升幅度3.08%。其中最高估值82元，最低估值56元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Affirm控股評價：積極樂觀19位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Affirm控股今(9日)收盤價為58.92元。近5日股價上漲3.08%，標普指數上漲1.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AFRM市場預估目標價

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