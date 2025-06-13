鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-13 09:11

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外媒最新報導指出，中國依法實施稀土出口管制，要求企業提交生產細節、客戶名單等資訊以落實措施，引發部分西方企業「商業機密洩露」擔憂，但更多企業因庫存枯竭選擇配合。

陸要求海外進口商提供產銷客戶資料 庫存枯竭企業跪喊：只要能買到稀土 讓我們幹啥都行

英國《金融時報》近日報導，多數西方企業面對日益緊張的稀土供應，願意接受中國的審查要求，儘管部分企業仍對「敏感資訊」提交存疑。中國商務部周四 (12 日) 回應強調，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，出口管制是國際通行做法，中方依法審查合規申請，已批准一定數量合規申請，並將持續加強管理。

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根據現行制度，外國企業申請稀土磁鐵出口許可時，必須提交生產細節、員工資訊、終端用途、客戶名單等詳細數據，部分企業甚至被要求提供產品圖片、生產流程影片及過往合作記錄。

義大利揚聲器製造商 B&C Speakers 供應鏈總監 Andrea Pratesi 坦言，公司已提交生產線圖片、市場信息及模糊處理的客戶名單，「若不配合，申請文件會被擱置」。

儘管擔心客戶隱私，但為獲得供應，企業仍選擇配合。對此德國磁鐵製造商 Magnosphere 首席執行官 Frank Eckard 說，這是中國「依法獲取訊」，而非「竊取」。

部分企業對資訊詳細程度提出質疑。中國歐盟商會主席彦辭指出，部分申請需詳盡說明用途，可能涉及智慧財產權風險，英國磁鐵生產商 Magnet Applications 產品經理 Matthew Swallow 則表示，曾因「缺乏最終用戶證據」多次被拒，現在必須提交生產照片、終端用途及用戶資訊來獲批，但他建議客戶避免在材料中包含商業機密。

中國的稀土管制並非孤立舉措。今年 4 月美國對中國加徵 145% 關稅後，中國隨即對鈳、釓等 7 類中重稀土物項實施出口管制；去年 12 月更嚴控對美出口鎵、鍺等兩用物項。

《路透社》日前援引消息人士報導，中國去年 6 月已規劃稀土產品資訊追蹤系統，近期強化審查恐預示此為長期政策，《南華早報》分析稱此舉旨在加強關鍵戰略礦產出口執法，而中國佔全球稀土加工產能逾九成，壟斷地位顯著。

美國智庫報告顯示，受管制影響，美國軍工企業稀土庫存僅剩三個月儲備。更令西方焦慮的是，中國在超強磁鐵、電池、晶片及軟體等領域的主導地位，已構建電動車、無人機、半導體等產業的協同生態系統。

分析師指出，槓桿平衡正迅速向中國傾斜，川普團隊方才意識到這一趨勢。

中國多次強調，稀土出口管制是維護國家安全和產業利益的必要舉措，符合國際規則。對於合規企業，中方始終支持便利貿易，對於「安全擔憂」，中方則重申依法保護商業秘密，企業只需提交必要生產經營資訊即可。