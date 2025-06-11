鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-11 13:20

‌



印度神像 "中國造"：莫迪呼籲 "支持國貨" 背後的產業困境

莫迪高喊抵制陸貨但逾九成神像MIC 專家直言：不解決產業鏈斷層 抵制只是笑談

近日，印度總理莫迪在古吉拉特邦的政治集會上公開呼籲民眾不買外國商品，甚至直言「連象頭神像都來自海外，小眼睛的連眼睛都睜不開」，這一發言表面上是對「外國商品滲透」的警惕，實則暴露印度製造業難以掩蓋的尷尬現實，也就是從宗教神像到工業材料，印度社會對「中國製造」的依賴遠超過官方表態。

‌



在印度，無論是街頭巷尾的宗教場所，或是尋常家庭的供奉台，印度教的核心神祇如毘濕奴、濕婆、象頭神等塑像，超過 90% 來自中國。即使是印度高層，也難以抗拒這種「物美價廉」的吸引力。

2018 年全球最高的「團結雕像」、紀念印度民族英雄帕特爾七成建材與技術均來自中國，外部青銅覆層由中國江西桐青金屬工藝品公司以 3D 掃描技術分割製作。

印度並非沒有嘗試自主製造，印度財長 Nirmala Sitharaman 曾質疑道「為何象鼻神像要從中國進口？難道不能用黏土造嗎」，但現實是，印度本土神像產業因產業鏈斷裂舉步維艱，80% 的高品質樹脂及合金需從中國進口，製造環節因審批繁瑣、零件分散採購，單尊成本與週期遠超中國，規模化生產更無法與中國競爭。

中國完善的工業體系能攤薄成本，而印度小作坊只能在「高價低質」中掙扎。福建泉州的玻璃鋼神像以輕便運輸見長，佛山不銹鋼鍍 24K 金工藝主打「花小錢辦大事」，溫州、義烏的 100 餘家老店更憑藉樹脂鍍銅、模壓成型技術及智能柔性生產線，實現「客制化 + 高性價比」雙重優勢。

這種依賴不僅限於宗教領域。印度製造業整體疲軟的現實，更凸顯「抵制中國製造」的荒誕。

2020 年，莫迪推出「生產掛鉤激勵計畫」(PLI)，打算透過 230 億美元補貼推動 14 個關鍵產業，目標將製造業佔 GDP 比重從 15% 提升至 25%，但 4 年過去，比重不升反降至 14.3%，因 2016 年廢鈔令重創中小企業，審批流程冗長 (平均 196 天) 令企業望而卻步，勞動力半數滯留農村，女性就業受限、教育水平低導致產業工人短缺，基建廠更雪上加霜。