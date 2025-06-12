鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 09:47

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美國專門報導北韓消息的「NK News」宣稱，北韓駐美外交官拒收美國總統川普寫給國家領導人金正恩的親筆信。白宮發言人回應，川普仍樂於與金正恩通信。

傳北韓拒收川普致金正恩親筆信 白宮回應了。(圖：REUTERS/TPG)

NK News 引述匿名的「知情高層消息人士」報導，川普親自起草致金正恩的信函，目的是為了重啟對話。儘管美方多次試圖親自遞交該信函，但卻屢遭駐紐約的北韓聯合國代表團拒收。

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白宮新聞秘書卡萊維特週三在被問及此事時表示：「川普總統仍然願意與金正恩通信，他希望新加坡峰會上取得的進展能夠延續下去。」

她補充說：「至於具體的通信內容，我會留給總統來回答。」

這項重啟對話的呼籲，正值美國盟友南韓尋求緩和朝鮮半島緊張局勢之際。上週南韓總統李在明就職後展現善意，本州暫停了在邊境地區批評金正恩政權的擴音器廣播。

川普自競選期間起便多次強調他與金正恩的「良好關係」，但北韓領導人曾表示，過去與美國的對話只是再次確認了華盛頓對平壤「無法改變的敵意」。

川普在第一任期共與金正恩進行了 3 次對話。自兩位領導人於 2019 年在河內會晤以來，該地區如今面臨截然不同的地緣政治局勢。金正恩因成為俄羅斯總統普丁及其烏克蘭戰爭的重要盟友，態度變得更加強硬。