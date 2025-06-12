鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-12 13:00

‌



美國財政部周三 (11 日) 表示，聯邦財政赤字上月再擴大至 3160 億美元，本財年 (9 月為止) 累計赤字達 1.36 兆美元，年增率 14%。在赤字居高不下與債務膨脹的雙重壓力下，市場對美債可持續性的擔憂與日俱增，但最新的 10 年期美債拍賣意外強勁表現，暫時緩解需求疲軟的焦慮。

36.2兆債務壓頂+赤字續增！美十年債拍賣強勁緩解市場擔憂 30年債仍是「最大未知數」

目前，美國聯邦債務總額已攀升至 36.2 兆美元，光是 5 月的利息支出便超過 92 億美元，僅次於醫療保險和社會安全開支。截至本財年，利息支出累計達 7760 億美元，預計全年將突破 1.2 兆美元，成為財政壓力的核心推手。

‌



儘管 5 月財政收入年增 15%，年內累計成長 6%，但開支增速達 8%，即使關稅收入因貿易摩擦激增 59%(5 月海關關稅 230 億美元，年內累計 860 億美元)，仍未能阻止美國財政赤字擴大。

市場對美債供給激增與美國貿易政策恐削弱海外買盤的擔憂，卻在周三的 390 億美元 10 年期美債拍賣中被部分消解。該期公債得標殖利率 4.421%，低於拍賣前市場殖利率約 0.6 個基點，且連 4 次拍賣表現強勁，延續了 4 月、5 月的良好動能。

數據顯示，本土直接投標者佔比達 20.5%，遠超過以往平常的 14.5%，海外認購比例 70.6%，略低於過去平均 73.4%，整體認購涵蓋率穩健。拍賣後，10 年期美債殖利率隨即降至 4.411%，創當日最低點。

然而，長天期美債隱憂仍未消散。目前美國赤字佔 GDP 比重超 6%，為承平時期罕見高點。摩根大通執行長戴蒙、貝萊德執行長芬克及橋水創辦人達利歐等華爾街巨頭近期紛紛警告，高債務負擔恐致金融市場動盪。此外，川普政府的減稅與支出法案預計到 2034 年將債務再增加數兆美元，加上關稅博弈，部分資產持有者已開始尋求退出。

債市策略師指出，債務規模的持續膨脹正壓制殖利率曲線的長端。嘉信理財固定收益策略師 Collin Martin 說：「華盛頓無論哪一派都未提出有效降赤計劃，這將迫使長期收益率小幅上升以吸引邊際買家。」

過去兩個月，全球主權債券殖利率普遍同步上漲，4 月 10 年期美債殖利率因拋售潮一度飆升 60 個基點。

根據《路透社》在 6 月 6 日至 11 日對近 50 名債券策略師的調查顯示，多數估 10 年期美債殖利率將在三個月內下降 13 個基點至 4.35%，六個月後降至 4.29%，但逾半數策略師上調先前預測並警示上調風險。

Martin 說：「考量到赤字擔憂，10 年債殖利率可能在 4% 至 4.5% 區間波動，甚至小升，若聯準會年底前再降息一兩次，短期殖利率將逐步下行，收益率曲線或繼續陡峭化。」

對利率較敏感的 2 年期美債殖利率在三個月內料將下跌 17 個基點至 3.85%，今年 11 月底前進一步降至 3.73%。

此外，多數經濟學家預測今年 Fed 最多降息兩次，利率期貨也定價為兩次降息。

儘管市場對長期美債需求存在分歧，但分析師普遍關注本周 30 年期美債拍賣表現。賓州互惠資產投資長 Mark Heppenstall 說：「長端最易受供需失衡衝擊，30 年期美債是最大未知數。」