鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 08:56

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彭博引述消息人士報導，輝達 (NVDA-US) 與三星電子將入股人工智慧新創公司 Skild AI，以加強在新興消費型機器人產業的佈局。

輝達與三星入股Skild AI 加速布局消費型機器人。(圖:shutterstock)

知情人士透露，輝達將將投入 2,500 萬美元，三星則將投資 1,000 萬美元。

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這筆資金屬於 Skild 的 B 輪融資，估值約為 45 億美元，由日本軟銀集團領投 1 億美元。

三星內部將此次投資視為一種策略性政策，能夠在不做出重大承諾的情況下，保持對這家新創公司及其人才的關注。另一個原因是要跟上其他南韓大型企業的腳步，如 LG、韓華與未來資產，這些企業均向 Skild 投資 500 萬至 1,000 萬美元不等。

輝達近來積極推動「實體人工智慧」（即機器人和自動駕駛汽車）的概念，認為隨著技術的成熟，將成為未來重要的收入驅動力。輝達提供晶片、軟體與相關服務，以加速智能機器人的部署。

幾個月前，三星對專注於機器人演算法開發的新創公司 Physical Intelligence 投資少額資金，取得其少數股權。該公司目前已籌集約 4 億美元，最新估值約為 24 億美元。輝達則投資了 Figure AI 與 Serve Robotics 等公司。

目前，三星已推出機器人吸塵器產品，但其更長遠的目標是發展人形機器人與其他智慧家用設備。

今年稍晚，三星將與 Google 合作推出 Ballie，一款如足球般大小、能將影像投射到牆上的機器人。