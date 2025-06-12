輝達與三星入股Skild AI 加速布局消費型機器人
鉅亨網編輯林羿君
彭博引述消息人士報導，輝達 (NVDA-US) 與三星電子將入股人工智慧新創公司 Skild AI，以加強在新興消費型機器人產業的佈局。
知情人士透露，輝達將將投入 2,500 萬美元，三星則將投資 1,000 萬美元。
這筆資金屬於 Skild 的 B 輪融資，估值約為 45 億美元，由日本軟銀集團領投 1 億美元。
三星內部將此次投資視為一種策略性政策，能夠在不做出重大承諾的情況下，保持對這家新創公司及其人才的關注。另一個原因是要跟上其他南韓大型企業的腳步，如 LG、韓華與未來資產，這些企業均向 Skild 投資 500 萬至 1,000 萬美元不等。
輝達近來積極推動「實體人工智慧」（即機器人和自動駕駛汽車）的概念，認為隨著技術的成熟，將成為未來重要的收入驅動力。輝達提供晶片、軟體與相關服務，以加速智能機器人的部署。
機器人技術正迅速成為全球科技公司未來成長的主要領域，蘋果 (AAPL-US) 、Meta(META-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 在該領域投入巨額資金。同時，特斯拉 (TSLA-US) 也早已準備推出其 Optimus 機器人。
幾個月前，三星對專注於機器人演算法開發的新創公司 Physical Intelligence 投資少額資金，取得其少數股權。該公司目前已籌集約 4 億美元，最新估值約為 24 億美元。輝達則投資了 Figure AI 與 Serve Robotics 等公司。
目前，三星已推出機器人吸塵器產品，但其更長遠的目標是發展人形機器人與其他智慧家用設備。
今年稍晚，三星將與 Google 合作推出 Ballie，一款如足球般大小、能將影像投射到牆上的機器人。
此外，三星也是製造人形機器人的 Rainbow Robotics 最大股東，該公司是三星機器人事業發展的核心。
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