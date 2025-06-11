鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-11 17:30

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A股港股兩樣情！大摩揭三大分化真相：技術突破與結構優化將拉高陸股吸引力 增配空間大

大摩在報告中圍繞著投資者關切的 A 股與港股表現分化、人民幣走向等核心問題展開分析，同時回應市場對通縮環境與科技消費類股估值的質疑。

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報告顯示，全球投資人對中國市場的配置意願回升，主要因為在全球多元化需求推動下，中國股票的「低配」狀態亟待修正。目前，全球多頭投資人在新興市場組合中，對中國股票的配置仍比 MSCI 新興市場指數建議水準低了 24%，這意味著未來仍有較大增配空間。

中國市場可投資性的改善是另一大關鍵。投資人普遍認可中國在新技術、新商業模式領域的突破。以 DeepSeek 為代表的 AI 技術突破，加上電動車、電池、人形機器人等領域的進展，讓國際市場重新評估中國在全球科技競爭中的邊際地位。此外，新消費主題如新興消費品牌與科技領域的最新動態，成為投資人最關注的成長方向。

年初至今，A 股表現顯著弱於港股及海外中資股。截至上周五 (6 日)，滬深 300 指數下跌 1.5%，而恒生指數、MSCI 中國指數分別上漲 19%、16%。

對此大摩分析指出，三大因素主導分化。一是港股聚集更多 AI、新消費領域的大盤股，且部分 A 股優質公司選擇雙重上市如美的集團，推高港股吸引力。其次，市場行業結構差異顯著，MSCI 中國指數中高 ROE（淨資產收益率）的網路、金融、科技企業佔比超 70%，而 A 股中受宏觀通縮制約的原物料、重工業等佔比達 26%。最後，中國「國家隊」對 A 股的流動性支持在當前指數水位較有限，僅在接近 3000 點時可能入場。因此，大摩仍更看好港股及 ADR。

關於人民幣匯率，大摩觀點轉變則引發關注。大摩認為，儘管中國面臨更高關稅挑戰，但全球美元走弱預期下，人民幣兌美元明年底或將溫和升值至 7.05，而非先前預期的貶值。這項調整主因為中國決策官員更傾向維持匯率穩定，以促進貨幣國際化並防範資本外流風險。

此外，大摩在報告中也回應兩大市場質疑。針對「通縮環境抑制投資」的擔憂，大摩承認 2025-2026 年通縮或將持續，但強調中國股市結構已非宏觀經濟「鏡像」，高 ROE 行業的自我優化與股東回報提升，推動 MSCI 中國指數 ROE 於去年下半年觸底，部分抵消了宏觀壓力。

對於「科技、新消費板塊估值過高」的質疑，大摩建議採取平衡策略，優先選擇獲利確定性強的高品質標的，同時配置高股息資產以平滑波動。