美司法部重啟反海外賄賂調查！聚焦國安產業與美企海外競爭力

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-11 14:30

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美國司法部（DOJ）宣布，重啟《海外反腐敗法》（Foreign Corrupt Practices Act，簡稱 FCPA）相關調查，聚焦與國家安全高度相關的產業領域，如能源與國防，並以提升美國企業在全球市場的競爭力為核心目標。

美司法部重啟反海外賄賂調查。(圖：REUTERS/TPG)

根據新發布的《FCPA 調查與執法指南》，美國司法部將優先處理涉及高金額賄賂的案件，而非小額賄賂，同時強化對販毒集團及有組織犯罪相關賄賂行為的調查力度。

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司法部副部長 Todd Blanche 表示，此次政策改革源於美國總統川普於 2025 年 2 月 10 日簽署的第 14209 號行政命令，命令暫停執行 FCPA，以確保其不會「被過度濫用，損害美國利益」。

Blanche 指出，過去多起案件顯示，部分競爭對手透過行賄外國官員，非法取得價值數億美元的合約與利益，造成美國守法企業在全球市場中處於劣勢。

根據美國司法部官員透露，未來將授權展開多起新調查案，特別是根據審查期間所收到的線索所啟動的案件，藉此補足原本因削減資源而遺失的調查通道。同時，司法部預期將不再撤銷任何已提出刑事指控的案件。

長期以來，FCPA 一直是美國打擊白領犯罪的關鍵工具。根據律師事務所 Gibson Dunn，自 2015 年起，美國已啟動超過 206 起海外貪腐調查案，其中不乏跨國企業。

例如，高盛集團 (GS-US) 就曾於 2020 年支付 29 億美元，與美國政府達成刑事和解，結束針對其銀行家在「一個馬來西亞發展有限公司」（1MDB）醜聞中涉案的調查。