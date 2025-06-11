〈陸股盤後〉中美達成日內瓦協議實施框架 滬指收復3,400點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-06-11 16:30

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中國股市三大指數周三（11 日）收盤同步走高，滬指收復 3,400 點，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，中美雙方原則上就落實兩國元首 6 月 5 日通話共識以及日內瓦會談共識達成了框架。

中美達成日內瓦協議實施框架，滬指收復3,400點。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤漲 0.52% 報 3,402.32 點，深證成指漲 0.83% 報 10,246.02 點，創業板指漲 1.21% 報 2,061.87 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.2869 兆元。

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保險、券商、汽車類股上漲，有色、農業、房地產、煤炭、鋼鐵族群上揚。

據《中國新聞網》周三報導，李成鋼表示，中美進行專業、理性、深入、坦誠的溝通。

李成鋼說，雙方原則上就落實兩國元首 6 月 5 日通話共識以及日內瓦會談共識達成了框架。這次倫敦會談取得的進展，有利於中美進一步增進信任，進一步推動中美經貿關係穩定健康發展，也為全球經濟發展注入積極正能量。

另據外電報導，美國和中國貿易官員在倫敦時間周三凌晨時分表示，美國與中國已就如何落實日內瓦共識達成初步協議，藉此緩解貿易緊張局勢。

美國商務部長盧特尼克說：「我們已經達成一個實施日內瓦協議的框架，和兩國元首之間的通話。」

盧特尼克說：「只要總統批准，我們就會尋求執行。」