鉅亨速報 - Factset 最新調查：安費諾APH-US的目標價調降至80元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對安費諾(APH-US)提出目標價估值：中位數由85元下修至80元，調降幅度5.88%。其中最高估值102元，最低估值63元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予安費諾評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀0位。
安費諾今(16日)收盤價為66.3元。近5日股價上漲5.88%，標普指數上漲6.79%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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