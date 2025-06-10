鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-10 16:30

‌



中芯國際 (688981-CN)(00981-HK) 上周四 (5 日) 發佈公告說，旗下全資子公司中芯控股擬以現金方式出售所持中芯積體電路 (寧波) 有限公司 14.832% 的股權，交易完成後將完全退出中芯寧波，此舉代表著這家中國晶圓代工龍頭企業進一步聚焦 14 奈米及以下先進製程的策略調整，而接手的國科微則藉此機會向半導體製造環節延伸，引發產業對產業鏈整合的廣泛關注。

出售中芯寧波！中芯國際賣近15%股權給國科微 專家：聚焦14奈米以下製程謀突圍 (圖:Shutterstock)

中芯寧波成立於 2016 年，專注於射頻前端、MEMS 感測器及高壓模擬裝置等特種製程代工，其 8 吋產線已實現年產逾 3 萬片晶圓的產能規模。該公司在 BAW 濾波器領域的技術突破尤為顯著，成功量產的 SAW/BAW 濾波器產品已進入國內手機廠商供應鏈，成為實現射頻前端關鍵裝置國產化的重要力量。

‌



值得注意的是，中芯寧波去年淨虧損 8.13 億元 (人民幣，下同)，目前仍處於產能爬坡期，其 N2 產線建設及製程優化仍需持續投入。

中芯國際此次退出中芯寧波，與自身聚焦先進製程的策略密切相關。財報顯示，中芯去年研發投入 25 億美元，其中 70% 投向 14 奈米以下製程研發，上海臨港、北京亦莊等 12 吋晶圓廠建設亟需經費支持。

透過轉讓非核心資產，中芯國際可一次回籠數十億元資金，有效優化資產結構，而買方國科微則以 "股份 + 現金" 方式完成收購，恢復交易首日股價即上漲 18%，最新市值達 195 億元，顯示出資本市場對此次併購的正面預期。

從產業協同角度來看，這場交易具有雙重價值。對國科微而言，透過控股中芯寧波，這家原本專注晶片設計的企業將獲得射頻前端裝置製造能力，為其拓展智慧終端及汽車電子市場提供產能支撐。

根據協議，中芯寧波已與某主要手機廠商簽訂長期供貨協議，2025-2028 年間將供應 50% 的射頻濾波器需求。對中芯國際來說，分拆成熟製程產線後，可集中資源發展先進製程，該公司今年首季晶圓出貨量季增 15.1%，印證了策略聚焦的初步成效。

此次交易也是半導體產業整合潮的典型案例。自 2024 年以來，海光資訊與海光電子的 49 億元併購、概倫電子收購銳成芯微等案例相繼落地，產業集中度持續提升。

在政策層面，中國證監會上月修訂的《上市公司重大資產重組管理辦法》簡化了併購流程，為半導體企業重組提供便利。

分析師指出，目前 8 吋產線利用率不足的產業現狀，促使企業透過資產優化提升競爭力，而國產替代需求則加速了技術整合進程。

值得關注的是，儘管中芯寧波短期內面臨虧損壓力，但其技術儲備具有戰略價值。該公司擁有涵蓋 90 奈米到 55 奈米的特種製程平台，在 MEMS 感測器、功率元件等領域的技術積累，可與國科微的 AIoT 晶片設計形成協同。隨著 5G 通訊、智慧家電等下游需求成長，特種製程晶圓代工市場正維持年均 6% 的成長速度，這為雙方整合後的發展提供想像空間。