〈漢唐股東會〉美國傳捷報 在大客戶二廠市占率提升
鉅亨網記者魏志豪 台北
無塵室暨機電工程大廠漢唐 (2404-TW) 今 (10) 日召開股東會，董事長李惠文表示，受惠兩大客戶訂單，4、5 月營收都皆優於去年同期，以現階段在手接單量來看，下半年營運樂觀，總經理賴志明也說，公司在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 亞利桑那二廠的市占率比一廠還要高。
賴志明說，漢唐在客戶美國二廠的施作方式，與美國一廠有些微改變，改採大量當地人員，再加上一廠的建廠訓練，有助縮短學習曲線，且也獲客戶肯定，公司在二廠的工程量也增加，包含無塵室、機電工程、特殊設備與部分水氣化工程。
賴志明補充，目前漢唐在美國當地人力約 100 名，台灣幹部比重已降至一半以下，盡量採用當地人，且因應未來主要大客戶的擴廠需求，目標要擴充至 200 人左右。
另外，隨著美國宣布課徵對等關稅，業務長暨發言人許俊源坦言，目前鋼材雖是自美國當地採購，但因仍須送至海外加工，送回美國後仍會被課徵關稅，目前稅率約達 10%。
漢唐除了美國外，也積極佈局海外市場，賴志明表示，美國會是漢唐近年最主要海外布局重點，新加坡也拿下世界先進 (5347-TW) 的無塵室訂單，德國目前初步會以顧問設計及設備支援為主。
- AI＋IPO雙主題 專家解析操作關鍵
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#偏強機會股
#上升三紅K
#大戶買散戶拋
#法人看好股
延伸閱讀
下一篇