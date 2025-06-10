〈漢唐股東會〉美國傳捷報 在大客戶二廠市占率提升

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-06-10 13:52

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左至右為漢唐董事長李惠文、總經理賴志明。(鉅亨網記者魏志豪攝)

賴志明說，漢唐在客戶美國二廠的施作方式，與美國一廠有些微改變，改採大量當地人員，再加上一廠的建廠訓練，有助縮短學習曲線，且也獲客戶肯定，公司在二廠的工程量也增加，包含無塵室、機電工程、特殊設備與部分水氣化工程。

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賴志明補充，目前漢唐在美國當地人力約 100 名，台灣幹部比重已降至一半以下，盡量採用當地人，且因應未來主要大客戶的擴廠需求，目標要擴充至 200 人左右。