聖暉*Q1獲利大增5成 EPS 5.18元創同期高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-05-08 19:21

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無塵室機電大廠聖暉 *(5536-TW) 今 (8) 日公布第一季財報，隨著各地工程陸續完工認列，首季營收淡季不淡，稅後純益 6.43 億元，季減 13.7%，年增 50.23%，每股稅後純益 5.18 元，創下歷年同期新高。

聖暉 * 第一季營收 85.56 億元，季減 9.91%，年增 56.21%，毛利率 17.96%，季增 2.23 個百分點，年減 2.81 個百分點，營益率 11.96%，季減 1.84 個百分點，年減 0.76 個百分點，稅後純益 6.43 億元，季減 13.7%，年增 50.23%，每股稅後純益 5.18 元。

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聖暉 * 憑藉多產業、多區域及多工種核心發展策略，有效因應多元產業客戶推進多區域新廠擴建計畫，完善提供一條龍優良專案工程服務能力，第一季台灣、中國、其他 (含東南亞) 地區營收比重分別為 54%、28% 與 18%，其中東南亞地區銷售年增 256%，進一步推升集團整體營運動能放大。

觀察國際政局與關稅等變數，各產業將再度重整供應鏈及評估分散區域廠區擴建，以提高產業供應鏈韌性，有助於創造聖暉 * 整體營運加分。此外，為保持聖暉 * 集團營運成長態勢，將深化 TURNKEY 服務及專案工程管理 AI 數位化等核心技術能力，完善垂直水平資源整合機制，並積極持續投入人力資源擴增，強化人才培育與接案能力，全面提升專案執行效率，有助於中和通膨外部因素干擾，挹注未來營運更上層樓。